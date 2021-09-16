  • В системе бронирования Ryanair на ноябрь появилось много дешевых авиабилетов из разных городов Украины. Стоимость в обе стороны от 15.9 евро.

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На какие направления распространяется акция

Из Киева:

  • Вена;
  • Быдгощ;
  • Братислава;
  • Варшава;
  • Вроцлав;
  • Гданьск;
  • Дюссельдорф;
  • Катовице;
  • Краков;
  • Рига;
  • Франкфурт;
  • Познань;
  • София;
  • Берлин.

Из Львова:

  • Варшава;
  • Венеция;
  • Вроцлав;
  • Краков;
  • Мемминген;
  • Милан;
  • Познань
  • Катовице;
  • Пиза;
  • Рига.

Из Одессы:

  • Вроцлав;
  • Гданьск;
  • Дюссельдорф;
  • Познань;
  • Рим;
  • Катовице.

Из Харькова:

  • Варшава

Забронировать билеты можно на официальном сайте ryanair или в мобильном приложении. Для поиска выгодных дат и тарифов следует использовать сервис Fare Fineder, а также поисковый агрегатор Kiwi.

Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair

  • Базовый тариф Value предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;
  • Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;
  • Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшую ручную клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.

Ryanair прогнозирует быстрое восстановление авиаперелетов

Восстановление путешествий по Европе и ослабление ограничений для полностью вакцинированных туристов привели к значительному росту спроса. Ирландский бюджетный авиаперевозчик прогнозирует, что в течение следующих трех месяцев будет перевозить около 10,5 миллиона пассажиров в месяц.

Кроме того, авиаперевозчик планирует расширять свою авиабазу и заказать еще 55 новых самолетов Boeing.