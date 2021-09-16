- В системе бронирования Ryanair на ноябрь появилось много дешевых авиабилетов из разных городов Украины. Стоимость в обе стороны от 15.9 евро.
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На какие направления распространяется акция
Из Киева:
- Вена;
- Быдгощ;
- Братислава;
- Варшава;
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Дюссельдорф;
- Катовице;
- Краков;
- Рига;
- Франкфурт;
- Познань;
- София;
- Берлин.
Из Львова:
- Варшава;
- Венеция;
- Вроцлав;
- Краков;
- Мемминген;
- Милан;
- Познань
- Катовице;
- Пиза;
- Рига.
Из Одессы:
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Дюссельдорф;
- Познань;
- Рим;
- Катовице.
Из Харькова:
- Варшава
Забронировать билеты можно на официальном сайте ryanair или в мобильном приложении. Для поиска выгодных дат и тарифов следует использовать сервис Fare Fineder, а также поисковый агрегатор Kiwi.
Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair
- Базовый тариф Value предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;
- Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;
- Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшую ручную клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.
Ryanair прогнозирует быстрое восстановление авиаперелетов
Восстановление путешествий по Европе и ослабление ограничений для полностью вакцинированных туристов привели к значительному росту спроса. Ирландский бюджетный авиаперевозчик прогнозирует, что в течение следующих трех месяцев будет перевозить около 10,5 миллиона пассажиров в месяц.
Кроме того, авиаперевозчик планирует расширять свою авиабазу и заказать еще 55 новых самолетов Boeing.