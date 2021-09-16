В системе бронирования Ryanair на ноябрь появилось много дешевых авиабилетов из разных городов Украины. Стоимость в обе стороны от 15.9 евро.

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На какие направления распространяется акция

Из Киева:

Вена;

Быдгощ;

Братислава;

Варшава;

Вроцлав;

Гданьск;

Дюссельдорф;

Катовице;

Краков;

Рига;

Франкфурт;

Познань;

София;

Берлин.

Из Львова:

Варшава;

Венеция;

Вроцлав;

Краков;

Мемминген;

Милан;

Познань

Катовице;

Пиза;

Рига.

Из Одессы:

Вроцлав;

Гданьск;

Дюссельдорф;

Познань;

Рим;

Катовице.

Из Харькова:

Варшава

Забронировать билеты можно на официальном сайте ryanair или в мобильном приложении. Для поиска выгодных дат и тарифов следует использовать сервис Fare Fineder, а также поисковый агрегатор Kiwi.

Обратите внимание! Подробнее об актуальном режиме въезда и транзите в конкретную страну – читайте на интерактивной онлайн-карте консульской службы МИД Украины.

Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair

Базовый тариф Value предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;

предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багажа, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать; Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;

предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета; Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшую ручную клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.

Ryanair прогнозирует быстрое восстановление авиаперелетов

Восстановление путешествий по Европе и ослабление ограничений для полностью вакцинированных туристов привели к значительному росту спроса. Ирландский бюджетный авиаперевозчик прогнозирует, что в течение следующих трех месяцев будет перевозить около 10,5 миллиона пассажиров в месяц.

Кроме того, авиаперевозчик планирует расширять свою авиабазу и заказать еще 55 новых самолетов Boeing.