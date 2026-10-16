Деринкую расположен в провинции Невшехир в центральной Турции. Этот подземный комплекс мог вмещать до 20 тысяч человек и располагал всем необходимым для длительного пребывания: от кладовых и конюшен до школ и церквей.

Как случайно обнаружили подземный город Деринкую?

В 1963 году один из жителей Турции решил расширить свой дом. Во время ремонта подвала он разобрал стену и наткнулся на неизвестную комнату. За ней оказались другие помещения, которые вели глубоко под землю. Так обычный ремонт привел к открытию огромного подземного города.

Основатель генуэзского центра подземных исследований Роберто Биксио сравнил Деринкую с каменным айсбергом. По его словам, подземная часть комплекса в среднем в 6 – 10 раз глубже, чем высота наземных зданий древней Малакопии. Название Деринкую переводится с турецкого как "глубокий колодец". Город простирается примерно на 85 метров вглубь земли и имеет не менее 18 уровней.

Как выглядит город изнутри / фото Canva

Предположительно, его начали строить около VIII века до нашей эры. Впоследствии различные цивилизации расширяли комплекс. Некоторые помещения использовались вплоть до XIX века, после чего о городе постепенно забыли.

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Почему древние жители решили жить под землей?

Центральная часть современной Турции на протяжении истории переходила под власть различных государств. Эти земли принадлежали Хеттской империи, фригийцам, ассирийцам и персам. Позже их завоевал Александр Македонский, а впоследствии регион вошел в состав Римской и Византийской империй.

В VII – X веках нашей эры территория подвергалась арабским вторжениям, а впоследствии оказалась под властью сельджукских турок. Со второй половины XV века она постепенно вошла в состав Османской империи. В таких условиях подземный город мог стать надежным убежищем от нападающих.

Как выглядит город изнутри / фото Canva

Его конструкция позволяла изолировать отдельные части комплекса, если враг захватывал один из секторов. Важную роль сыграла и геология Каппадокии. Здесь распространен вулканический туф – порода, образованная из пепла. Она достаточно мягкая, чтобы ее можно было легко выдалбливать, но в то же время прочная, что позволяет создавать большие подземные полости без дополнительного укрепления.

Что интересно, Деринкую не был единственным таким поселением: в Каппадокии обнаружили более 360 древних подземных городов и поселений. Однако Деринкую больше всего выделяется своими масштабами и сложностью.

Что скрывают уровни подземного города?

Деринкую был организован вокруг большой центральной шахты. Различные уровни соединялись туннелями, которые фактически выполняли роль подземных улиц. У входов, часто замаскированных внутри каменных домов, располагались кладовые, конюшни, оружейные комнаты и небольшие церкви. Глубже находились жилые и другие помещения, а также узкие проходы, по которым местами можно было передвигаться только согнувшись.

В двух наиболее хорошо задокументированных секторах сеть туннелей простирается более чем на 2,4 километра. Часть проходов сейчас перекрыта, чтобы посетители не заблудились в запутанном лабиринте. Для защиты использовались и большие каменные двери, которыми, вероятно, перекрывали отдельные проходы. Самые глубокие помещения служили последним убежищем во время нападений.

Как выглядит подземный город / инстаграм architectanddesign

У подземного города была и система жизнеобеспечения. Воду добывали из подземных водоносных слоев через специальные колодцы. Воздух поступал через центральную шахту и более 50 дополнительных вентиляционных шахт. По словам Роберто Биксио, такая конструкция помогала жителям не только скрываться, но и координировать действия.

Они могли изолировать захваченные врагом секторы, передвигаться по альтернативным маршрутам и помогать людям в других частях города. В комплексе также находились школы, церкви с трапезными, погреба и гробницы, а это свидетельствует о том, что Деринкую был не просто временным укрытием, а сложной системой помещений для различных нужд.

Действительно ли Деринкую связан с инопланетянами?

Необычная конструкция города породила и фантастические теории. В 1980-х годах швейцарский писатель Эрих фон Деникен посетил Деринкую и предположил, что сооружение такого масштаба могло быть создано для защиты от атак с воздуха. Он даже выдвинул версию об участии инопланетян в его строительстве.

Однако исторические свидетельства указывают на более практичное объяснение. Вероятно, на протяжении веков различные группы населения использовали подземный город, чтобы спасаться от вторжений. Он также мог защищать людей от суровых зим и жаркого лета.

Где находится город Деринкую: смотреть на картах