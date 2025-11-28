"Каждый шаг того стоит": аж четыре водопада в одном месте – и все они завораживают

В Великобритании есть одна уютная деревня, скрытая от суеты, которая идеально подходит для спокойного отдыха. Она также славится четырьмя волшебными водопадами, которые особенно полюбились туристам

Интересная локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.

Где существует волшебное село в Великобритании, окруженное 4-мя водопадами?

За пределами популярных маршрутов Озерного края и шумного Лондона Великобритания скрывает множество уютных уголков. Особенно живописные маленькие деревни, которые предлагают спокойный отдых или интересную однодневную поездку.

Водопад возле села Ystradfellte / фото TripAdvisor

Одним из таких мест является крошечное село Ystradfellte в Поуисе, Южный Уэльс, где живет менее 600 человек. Оно расположено в Национальном парке Брекон Биконс и привлекает туристов походом четырех водопадов: Sgwd Clun-Gwyn, Sgwd Isaf Clun-Gwyn, Sgwd y Pannwr и Sgwd yr Eira.

Маршрут длиной 9 километров образует петлю и особенно красивый весной и осенью. Каждый водопад имеет свой характер: от громких и впечатляющих до тихих и спокойных.

Все посетители восхищаются прогулкой и делятся впечатлениями на TripAdvisor:

Это был незабываемый день! Прогулка к четырем водопадам была непростой из-за многочисленных и иногда скользких лестниц, но каждый шаг того стоил, – пишет отзыв Flyer.

Соседние достопримечательности включают местные пабы, парки и пещеру Порт-ир-Огоф длиной 2,25 километров с самым большим входом в Уэльсе, что делает Ystradfellte отличной базой для исследований региона.

Что посетить в Великобритании?