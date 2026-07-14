Речь идет о деревянном мосте в селе Каплинцы Полтавской области, который считается самым длинным в Украине – он больше двух футбольных полей и простирается на 240 метров. Подробнее о нем рассказывает 24 Канал.

Что известно о деревянном мосте в Полтавской области?

Мост через реку Удай в Каплинцах был построен еще в 1934 году. Изначально он был шире и имел ширину 7 метров, но сейчас ширина моста уменьшилась почти вдвое и составляет 4 метра. Мост построили, чтобы сократить путь из села в город Пирятин.



Деревянный мост в Полтавской области / Фото пользователя Дениса в Google Maps

Как отметили в Национальном природном парке "Пирятинский", в прошлом мост имел поистине грандиозный вид. Над его сооружением трудились рабочие из всех окрестных сел. Всего для моста использовалось более 600 дубов, высота которых составляла не менее 20 метров.

Мост имеет важное значение для местных жителей, ведь именно благодаря ему люди выжили в период Голодомора. Дело в том, что все рабочие получали продуктовые пайки, которыми смогли прокормить свои семьи.

В селе Каплинцы в тяжелые 1933 – 1934 годы от голода не умер никто! И это в то время, когда житница Украины – Полтавщина – занимала лидирующую позицию по количеству смертей от голода,

– рассказали в природном парке.

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Когда немецкие войска отступали с Полтавщины в 1943 году, мост через реку Удай был частично разрушен в результате взрыва. Однако жители Каплинцев отремонтировали его всего за 2 дня. Кроме того, в селе рассказывают историю о том, как немецкий танк попытался проехать по деревянной переправе, но упал в воду, поскольку та не выдержала веса.

Сейчас мост находится в аварийном состоянии. Местные жители в 2024 году своими силами его ремонтировали и меняли доски. Они также собирали подписи за то, чтобы мост полностью отреставрировали, ведь он является ценным памятником региона, который точно будет привлекать туристов.



Местные жители ремонтировали деревянный мост / Фото Бориса Денисенко

Сейчас не все туристы решаются пройти по мосту над водой, а вот местные жители постоянно по нему передвигаются. Для них это не просто атмосферная достопримечательность, а часть повседневной жизни.