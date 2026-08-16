День Независимости 2026 с детьми: куда поехать 23 – 24 августа, чтобы интересно провести праздник

День Независимости – это отличный повод ненадолго сменить привычную обстановку и отправиться с детьми в другой город. В этом году семей ждут забеги в вышиванках, детские спектакли, мастер-классы, концерты и другие мероприятия.

24 августа Украина будет отмечать 35-ю годовщину провозглашения независимости. Праздничные мероприятия пройдут не только непосредственно в День Независимости, но и накануне, 23 августа, в День Государственного флага Украины. Поэтому, если вы планируете провести эти выходные вместе с детьми, вариантов для поездки будет несколько.

Куда поехать с детьми на День Независимости в Киеве?

В столице одним из событий, к которому можно присоединиться всей семьей, станет 13-й ежегодный "Забег в вышиванках". Он состоится 23 августа в Урбан-парке ВДНХ. Мероприятие посвящено 35-й годовщине Независимости Украины и соберет участников из разных регионов страны. Особенность забега в том, что участники выходят на старт в вышиванках.

Организаторы предусмотрели отдельные детские забеги. Они начнутся в 08:15, а взрослые забеги стартуют с 09:15. Награждение победителей запланировано на 11:40, а завершение всего мероприятия на 13:00.

Мероприятие преследует не только спортивную, но и благотворительную цель. Часть средств от регистрационных взносов, а также благотворительные пожертвования участников будут направлены на программу медицинского страхования детей, потерявших одного или обоих родителей из-за войны.

"Забег в вышиванках" на столичном ВДНХ, 24 августа 2025 года / фото "Суспильне"/Станислав Свирид

Начало мероприятия запланировано на 07:00. Онлайн-регистрация продлится до 21 августа. После этого организаторы допускают участие в формате Free Run без чипа, если останутся свободные места.

Что подготовили для детей во Львове?

Во Львове к 35-летию Независимости подготовили насыщенную программу культурных и памятных мероприятий. Часть из них состоится 23 августа, а основные праздничные события продолжатся 24 августа. Накануне праздника, 23 августа, на площади перед музеем "Территория террора" в 17:00 состоится концерт "Так звучит Независимость".

В программе: музыка украинских композиторов в живом исполнении, интерактивный маршрут по залам музея и символический перформанс. Вход на мероприятие свободный.

В тот же день в 18:30 на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни состоится "Лекция Независимости" писателя и ветерана Артура Дроня. Мероприятие посвящено выбору украинцев в сложные исторические моменты и способности двигаться вперед, несмотря на непростые обстоятельства. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Непосредственно 24 августа во Львове также запланировано несколько мероприятий, которые могут быть интересны для семей. В 14:00 во Львовском органном зале состоится органный ланч-концерт, приуроченный к Дню Независимости. Мероприятие продлится час и рассчитано на тех, кто хочет провести часть праздничного дня в более спокойной обстановке.

В 16:00 на северной стороне площади Рынок выступит оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Также там состоится роспись флагов для военных. Мероприятие открыто для всех желающих.

Еще один вариант для праздничного вечера – это "День Независимости в Гае". Мероприятие начнется 24 августа в 19:00 в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого. Для посетителей подготовлены выступление этногруппы "Этерия" и сет от NevertheLes.

При этом для некоторых категорий посетителей вход на это мероприятие будет бесплатным. В частности, это действующие военнослужащие, ветераны, вдовы и дети погибших военнослужащих, дети дошкольного возраста и люди с инвалидностью I–II групп.

Мероприятия, приуроченные к Дню Независимости, во Львове / фото Львовского городского совета

Какие мероприятия для детей будут в Ивано-Франковске?

Еще одним городом, куда можно отправиться на День Независимости всей семьей, станет Ивано-Франковск. 23 августа праздничные мероприятия начнутся с торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины на Вечевой площади в 09:00.

После этого программа переместится в городской парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Там с 14:00 будет проходить культурно-художественное мероприятие "Вкус Галичины", а в 15:00 откроется библиопространство "Территория Независимости".

В 16:00 запланирована художественная программа муниципальных коллективов в рамках проекта "Мелодии парка". В 17:30 в парке покажут фильм "Захар Беркут" в рамках проекта "Кино ради победы". Больше всего мероприятий именно для детей в Ивано-Франковске запланировано на 24 августа.

Основная детская программа будет проходить на территории Дворца Потоцких, причем вход будет свободным. В 15:00 здесь начнется детская программа "Остров детства". В это же время будет работать "Мастерская свободных мечтаний", где можно будет изготовить патриотическую символику.

В 16:00 для детей покажут спектакль "О том, о сем" от областного театра кукол имени Марийки Подгирянки. Завершит программу в 17:00 концерт муниципального эстрадно-симфонического оркестра.

Стоит учитывать, что программы могут меняться, а во время воздушной тревоги мероприятия будут приостанавливаться!