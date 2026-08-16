24 серпня Україна відзначатиме 35-ту річницю проголошення Незалежності. Святкові заходи відбудуться не лише безпосередньо у День Незалежності, а й напередодні 23 серпня, у День Державного Прапора України. Тож якщо ви плануєте провести ці вихідні разом із дітьми, варіантів для поїздки буде кілька.

Куди поїхати з дітьми на День Незалежності у Києві?

У столиці однією з подій, до якої можна долучитися всією родиною, стане 13-й щорічний "Забіг у вишиванках". Він відбудеться 23 серпня в Урбан-парку ВДНГ. Захід присвячений 35-й річниці Незалежності України та збере учасників з різних регіонів країни. Особливість забігу в тому, що учасники виходять на старт у вишиванках.

Організатори передбачили окремі дитячі старти. Вони розпочнуться о 08:15, а дорослі забіги стартуватимуть із 09:15. Нагородження переможців заплановане на 11:40, а завершення всієї події на 13:00. Захід має не лише спортивну, а й благодійну мету. Частину коштів від реєстрацій, а також благодійні внески учасників спрямують на програму медичного страхування дітей, які втратили одного або обох батьків через війну.

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"Забіг у вишиванках" на столичному ВДНГ, 24 серпня 2025 / фото Cуспільне/Станіслав Свирид

Початок події запланований на 07:00. Онлайн-реєстрація триватиме до 21 серпня. Після цього організатори допускають участь у форматі Free Run без чіпа, якщо залишаться вільні місця.

Що підготували для дітей у Львові?

У Львові до 35-річчя Незалежності підготували насичену програму культурних і пам'ятних заходів. Частина з них відбудеться 23 серпня, а основні святкові події продовжаться 24 серпня. Напередодні свята, 23 серпня, на площі перед музеєм "Територія терору" о 17:00 відбудеться концерт "Так звучить Незалежність".

У програмі: музика українських композиторів у живому виконанні, інтерактивний маршрут просторами музею та символічний перформанс. Вхід на подію вільний.

Того ж дня о 18:30 на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні відбудеться Лекція Незалежності письменника та ветерана Артура Дроня. Захід присвячений вибору українців у складні історичні моменти та здатності рухатися вперед попри непрості обставини. Для участі необхідно попередньо зареєструватися.

Безпосередньо 24 серпня у Львові також заплановано кілька подій, які можуть бути цікавими для родин. О 14:00 у Львівському органному залі відбудеться органний ланч-концерт до Дня Незалежності. Подія триватиме годину та розрахована на тих, хто хоче провести частину святкового дня спокійніше.

О 16:00 на північній стороні площі Ринок виступить оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також там відбудеться розпис прапорів для військових. Подія відкрита для всіх охочих.

Ще один варіант для святкового вечора – це "День Незалежності в Гаю". Захід розпочнеться 24 серпня о 19:00 у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Для відвідувачів підготували виступ етногурту "Етерія" та сет від NevertheLes.

Водночас для деяких категорій відвідувачів вхід на цю подію буде безкоштовним. Зокрема, це чинні військовослужбовці, ветерани, вдови та діти загиблих військовослужбовців, діти дошкільного віку та люди з інвалідністю I – II груп.

Події до Дня Незалежності у Львові / фото Львівської міської ради

Які заходи для дітей будуть в Івано-Франківську?

Ще одним містом, куди можна вирушити на День Незалежності всією сім'єю, стане Івано-Франківськ. 23 серпня святкові заходи розпочнуться з урочистої церемонії підняття Державного Прапора України на Вічевому майдані о 09:00. Після цього програма переміститься до міського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Там із 14:00 проходитиме культурно-мистецький захід "Смак Галичини", а о 15:00 працюватиме бібліопростір "Територія Незалежності".

О 16:00 запланована мистецька програма муніципальних колективів у межах проєкту "Мелодії парку". О 17:30 у парку покажуть фільм "Захар Беркут" у межах проєкту "Кіно заради перемоги". Найбільше подій саме для дітей в Івано-Франківську запланували на 24 серпня.

Основна дитяча програма проходитиме на території Палацу Потоцьких, причому вхід буде вільним. О 15:00 тут розпочнеться дитяча програма "Острів дитинства". У цей же час працюватиме "Майстерня вільних мрій", де можна буде виготовити патріотичну символіку. О 16:00 для дітей покажуть виставу "Про те, про се" від обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки. Завершить програму о 17:00 концерт муніципального естрадно-симфонічного оркестру.

Варто враховувати, що програми можуть змінюватися, а під час повітряної тривоги заходи припинятимуть!