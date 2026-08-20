День Независимости – удобный повод выбраться из Львова хотя бы на один день и посетить места, для поездки в которые не нужно планировать большой отпуск, пишет 24 Канал.

Куда поехать из Львова на День Независимости?

Для однодневной поездки из Львова лучше всего подходят места, куда можно добраться без сложной логистики и без ночлега. Именно поэтому в этом маршруте – пять направлений, которые позволяют успеть и прогуляться, получить впечатления и вернуться домой в тот же день.

Дрогобыч

Начать можно с Дрогобыча – это один из самых простых вариантов для короткие путешествия из Львова. Город интересен тем, что здесь хорошо подходит формат неспешной прогулки: исторический центр, старинная застройка, церковь Святого Юра и солеварня, которая давно стала одной из самых известных местных достопримечательностей.

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Дрогобыч удобен для однодневной поездки еще и потому, что не требует плотного графика. Здесь можно совместить осмотр архитектуры с местной гастрономией и просто провести спокойный день без спешки.



Маршруты для однодневной поездки / Фото с сайта mtourism

PARK 3020

PARK 3020 – первый общественный парк современной украинской скульптуры. Он расположен в селе Стрелки на территории Edem Resort Medical & Spa, примерно в 30 минутах езды от Львова. Парк занимает более 16 гектаров, а под открытым небом здесь представлены работы украинских современных художников из различных материалов – металла, камня, бетона и гранита.

Это отличный вариант для тех, кто хочет совместить прогулку на природе с знакомством с современным искусством. В PARK 3020 проводят экскурсии и выставки, а сейчас здесь проходит выставка "Рождение", которую можно посетить до 4 октября 2026 года. Для посещения необходим заранее приобретенный билет.

Тустань

Тустань – одно из самых интересных мест Львовской области для поездки на выходные. В селе Урич сохранились уникальные скалы, на которых в средневековье находилась крепость. Сегодня здесь можно увидеть сами скальные образования, посетить музей Тустани и узнать больше об истории древней крепости.

Поездка в Тустань подойдет тем, кто хочет за один день совместить историю, природу и активную прогулку. Помимо скал и музея, отсюда открываются карпатские пейзажи, а сама локация расположена среди гор. Заповедник работает ежедневно, а актуальное расписание и условия посещения стоит проверить перед поездкой.

Медвежий приют "Домажир"

Медвежий приют "Домажир" в селе Жорниска на Львовщине – это центр спасения и реабилитации бурых медведей. Здесь животные, спасенные из ненадлежащих условий содержания, обретают безопасное место для жизни. Для посетителей проводятся экскурсии, во время которых можно больше узнать о медведях и работе приюта.

Это также отличный вариант для семейной поездки: на территории есть лесная школа, амфитеатр, кафе, беседки, сувенирный магазин и развлечения для детей. Посетить приют можно только по предварительной записи, поэтому перед поездкой стоит уточнить актуальное расписание и провести бронирование визита.

Моршин или Трускавец

Если хочется менее насыщенного историей маршрута, можно рассмотреть Моршин или Трускавец. Оба курортных города подходят для спокойной однодневной поездки, когда главная цель – сменить обстановку, прогуляться по городу и провести день без суеты.

Такой формат особенно удобен для тех, кто не хочет планировать десятки остановок. В Моршине и Трускавце легко составить простой маршрут без сложных пересадок и без ощущения, что день превратился в гонку.



Маршруты для однодневной поездки / Фото с сайта restin

День Независимости – хороший повод не оставаться в пределах Львова, а увидеть Львовскую область немного шире. Для коротких путешествий достаточно одного из этих направлений: каждое из них предлагает свой темп, свою историю и свой формат отдыха.