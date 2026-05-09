Как провести День матери в Киеве: лучшие идеи для особенного дня

В этом году День матери в Киеве обещает быть особенным, ведь город наполнится теплыми событиями, концертами, мастер-классами и семейными активностями. Это прекрасная возможность провести время вместе с родными.

День мамы уже 10 мая, а это значит, что время выбирать интересные события, чтобы провести этот день вместе с близкими. 24 Канал подготовил подборку мероприятий, которые будут проходить в Киеве по случаю праздника.

Куда пойти в Киеве на День матери?

10 мая в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины состоится теплое праздничное событие ко Дню матери. В 13:00 на центральной площади экспозиции "Среднее Приднепровье" для гостей создадут особую атмосферу заботы, благодарности и семейного уюта, где можно будет провести время с родными и насладиться совместными моментами.

День матери / фото Национального музея народной архитектуры и быта Украины

В программе мероприятия запланированы мастер-классы для детей и взрослых, уютные фотозоны, музыкальное сопровождение и весенняя атмосфера под открытым небом. Организаторы отмечают, что это будет день искренних эмоций, теплых встреч и воспоминаний, которые останутся с посетителями надолго.

Кроме этого, в музее также отметят Международный день ветряной мельницы. С 13:00 у мельницы из села Александровка Херсонской области состоится особая встреча с мельником. Посетители смогут услышать истории о мельнице, узнать больше о древнем украинском промысле и его значение в жизни украинцев на протяжении веков.

Киев, ул. Академика Тронько, 1. Стоимость входного билета составляет 200 гривен.

Также 10 мая в Lavina Mall состоится особый концерт пианиста и композитора Евгения Хмары, посвященный Дню матери. Организаторы приглашают провести этот день вместе с родными, соединив отдых, шопинг и живую музыку. Для гостей подготовили выступление с фантастической игрой на двух роялях, авторской музыкой и атмосферой, полной эмоций и тепла.

Концерт Евгения Хмары / инстаграм evgenykhmara

Евгений Хмара – украинский пианист-виртуоз, композитор и волонтер, известный своими выступлениями как в Украине, так и за рубежом. Кроме концерта, в торговом центре будет работать благотворительная зона "Цветок добра", создана совместно с фондом TulSun Foundation.

Во время мероприятия будут собирать средства на поддержку 92 детей с недостатками зрения из Боярской специальной школы. За донат посетители смогут получить открытку с цветком, высадить его в землю и присоединиться к благотворительной инициативе.

Событие состоится в центральном атриуме Lavina Mall.

Следующее событие на 10 мая состоится в ТРЦ DREAM. Для гостей подготовили выступления детских коллективов, вокальные и танцевальные номера, а также выставку рисунков.

Праздничная программа в ТРЦ DREAM / инстаграм dream_kyiv

Кроме концертной программы, посетителей будут ждать тематические мастер-классы к празднику, творческие занятия по созданию коллажей и работа с МАК-картами. Организаторы обещают атмосферный семейный отдых и активности как для детей, так и для взрослых.

Мероприятие начнется в 16:00 в DREAM yellow.

Вход бесплатный.

Последним мероприятием нашей рубрики станет праздник в ТРЦ SkyMall. Для гостей подготовили подарки для мам от различных брендов, тематические активности и музыкальное сопровождение в течение дня. Вручать презенты будут с 14:00 до 16:00 на всей территории торгово-развлекательного центра.

День матери в ТРЦ SkyMall / инстаграм skymall_ua

В 14:00 в центральном атриуме на первом этаже выступит танцевальный коллектив DREAM TEAM. В 15:00 в центральном атриуме проведут мастер-класс по изготовлению духов, где посетители смогут создать собственный аромат. Кроме этого, с 14:00 до 16:00 на фуд-корте третьего этажа будут звучать музыкальные сеты от DJ.

Вход для гостей будет бесплатным.

Хорошо провести время на День матери можно и возле Львова. Первой локацией будет село Урыч, которое расположено примерно в 120 километрах от Львова. Дорога сюда занимает около 2 – 2,5 часов по трассе Львов – Чоп или через Трускавец. Именно здесь можно увидеть Государственный историко-культурный заповедник "Тустань" – это уникальная наскальная крепость IX – XV веков.

Место поражает тем, как средневековые мастера мастерски соединили природные скалы с деревянной застройкой, создав неповторимый оборонительный комплекс. Деревянная часть достигала 25 метров в высоту, а это как девятиэтажный дом. В XIII веке крепость в самой высокой точке возвышалась над долиной на 90 метров.