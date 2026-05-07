Ивано-Франковск празднует день рождения: вот 10 локаций, которые стоит увидеть в этом городе

В 2026 году 7 мая Ивано-Франковск отмечает 364-ю годовщину основания. Запланировано провести почти полсотни культурно-художественных мероприятий, концерты, выставки под открытым небом и так далее.

Прекрасная возможность узнать об этом городе немного больше. Со ссылкой на kokl.ua рассказываем об этом подробнее, а именно о главных туристических местах Ивано-Франковска.

Все можно пройти пешком за день: какие главные туристические места Ивано-Франковска стоит посетить?

7 мая Ивано-Франковск празднует 364-й год со дня своего основания. Для гостей города это идеальный повод пройтись по его улочкам, тем более что весь туристический маршрут по главным локациям уместится в 5 километров пешком.

Площадь Рынок. Это сердце города, и здесь же расположена ратуша 1932 года в 49,5 метра высотой. Ее смотровая площадка позволяет увидеть город на 360 градусов, а в ясную погоду на горизонте заметны Карпаты.

Улица Ивана Труша. Это самая короткая улица города, длиной всего 65 метров и шириной 6. Она выстлана древней брусчаткой, а отходит прямо от площади Рынок. И ее справедливо называют одной из самых атмосферных точек старого города.

Бастион. В нескольких шагах от ратуши лежит единственный уцелевший фрагмент Станиславской крепости 1662 года. Архитекторы в 2000-х искусно соединили остатки оборонительной стены с новым комплексом – теперь здесь кафе, художественные выставки и сувениры.

Дворец Потоцких. Это барочная резиденция основателя города Андрея Потоцкого, которую возводили в 1672 – 1682 годах. За свою историю дворец успел побыть магнатской резиденцией, военным госпиталем австрийской, польской, советской и украинской армий, а сегодня возрождается как культурный хаб.

Музей искусств Прикарпатья. Это бывший костел Девы Марии, старейшее здание города, заложенное во второй половине XVII века. Сейчас здесь музей с 15 тысячами экспонатов, где хранят памятники галицкой иконописи, барочную скульптуру и работы выдающегося резчика Иоганна Георга Пинзеля.

Стометровка. Родная для каждого горожанина "Сотка" действительно является очень красивой полностью пешеходной частью улицы Независимости – от Вечевого майдана до улицы Ивана Франко. На самом деле ее длина 450 метров, и здесь самая высокая концентрация кафе, бутиков и уличных аттракционов – по сути, это второй центр города после площади Рынок.

Пассаж Гартенбергов. В 1904 году братья Игнаций и Давид Гартенберги построили торговый пассаж по образцу европейских галерей. Он расположен на углу улиц Независимости, Галицкой и Мартынца, и сегодня является популярным культурно-развлекательным центром с кафе, галереями и рестораном.

Площадь Мицкевича. Она сформировалась в 1870-х годах и с тех пор ни разу не меняла названия, а это редкость для украинских городов. В центре стоит памятник польскому поэту, установленный в 1898 году на 100-летие от его рождения и восстановленный в бронзе в 1930. Вокруг – опрятный сквер, любимое место прогулок.

Городское озеро и парк Шевченко. Искусственное "Станиславское море" лежит на 33 гектарах, а построили его в 1950-х годах. Сегодня озеро окружает набережная с велодорожками и прокатом каяков, а рядом – парк Шевченко, где растут редкие деревья, стоит колесо обозрения и прячется атмосферный Остров любви с мостиком.

"Промприлад. Реновація". Бывший завод измерительных приборов превратили в одно из самых известных креативных пространств Украины. Здесь буквально все притягивает туристов и молодежь – коворкинги, рестораны, кинотеатр, галереи и выставки под одной крышей.

"К сожалению, пока почти нет локаций, ради которых люди приехали бы на день или два", – как-то замечал в разговоре с firtka.if.ua заместитель городского головы Святослав Никорович. Автор статьи по собственному опыту с этим согласен только частично: во Франик действительно удобно приезжать именно на день, но этот день снова и снова хочется повторять.

Очень популярным среди туристов является Яремче. Этот город, кроме известного водопада Пробий, предлагает уникальный природный комплекс Скалы Довбуша, а также урочище Женец с несколькими водопадами подряд среди густого елового леса.

Интересным и небанальным вариантом для туриста является Космач – гуцульское село на Косовщине. Оно известно деревянной церковью, языческим святилищем на горе и водопадом Рушир. В селе также есть Музей Довбуша, где хранят реальные артефакты, связанные с легендарным опришком.