Где на самом деле родился Гарри Поттер и можно ли это место увидеть сегодня

Международный день Гарри Поттера ежегодно отмечают 2 мая. Это праздник победы над Волан-де-Мортом, день финальной битвы за Хогвартс. По этому случаю интересно было бы вспомнить, где родился главный герой саги Джоан Роулинг.

Все мы знаем, что говорится о Годриковой впадине, но это место из книг. А существует ли такая локация или ее прообраз в реальной жизни? Со ссылкой на gloryofthesnow.com рассказываем подробнее обо всем этом и не только.

Какую реальную локацию в Англии называют местом рождения Гарри Поттера?

По романам Джоан Роулинг, Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года в волшебном поселке Годрикова впадина, в доме своих родителей Лили и Джеймса. И именно там ровно через год напал Волан-де-Морт – маленький Гарри чудом выжил и остался с легендарным шрамом в форме молнии.

Эта Годрикова впадина – конечно, выдумка, но с реальным прообразом. Именно с таким названием населенного пункта нет ни на одной реальной карте Великобритании, однако фанаты могут посетить деревню Лавенхем в графстве Суффолк в Англии.

Почему ее? Прежде всего из-за того, что для съемок фильма "Гарри Поттер и Смертельные реликвии" 2010 года выбрали как раз это поселение со средневековым вайбом. А дальше уже фанатская и туристическая интерпретация фактически превратила его в канон.

Поэтому ключевая локация в Лавенхеме – De Vere House, старый дом в самом центре. Именно его использовали как родительский дом Поттеров в Годриковой впадине. Дом фигурирует не только в фильме, но и в видеоиграх и на официальных рождественских открытках по поттериане. Да и местные уже давно называют его "дом Гарри Поттера".

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Что стоит знать о "поттеровском" и современном Лавенхеме?

В The Guardian назвали Лавенхем "одним из самых красивых малых городов Британии", и это справедливо. Ведь почти каждый дом в центре здесь – это деревянный кусочек истории, причем этих кусков много и они очень разнообразны.

Туристы сегодня могут свободно и спокойно гулять по уютным улицам Лавенхема, но дом Поттера сфотографировать удастся только снаружи – как-никак это частная собственность. Однако переживать не стоит, ведь в городе есть очень много других достопримечательностей.

Это, в частности, более 300 зданий XV – XVI веков. И среди них буквально выделяется церковь святых Петра и Павла с 43-метровой башней – самая высокая сельская церковная башня в Британии. А еще не забудьте о "Кривобоком доме" 1395 года, одном из самых фотографируемых в стране. И все это – в пределах 15-минутной пешей прогулки.

Неожиданная версия: где еще мог родиться Гарри Поттер?

Кстати, сама Джоан Роулинг когда-то признавалась, где на самом деле родился Гарри Поттер – правда, в несколько ином смысле. Речь идет о квартире в Клэпхэм-Джанкшен (Clapham Junction) в Лондоне.

Это настоящее место рождения Гарри Поттера, если называть "местом рождения" то место, где я впервые кладу ручку на бумагу,

– цитирует писательницу cheatsheet.com.

Что ж, для фанатов это только плюс: поклонники поттерианы могут увидеть сразу два "места рождения" самого известного в мире волшебника – средневековый Лавенхем и скромную улицу в Лондоне. Впрочем, конечно, первая локация с ее мощеными улицами и кривобокими домами действительно дарит ощущение, что вы оказались не где-нибудь, а в Годриковой впадине.

Какие еще интересные факты о других туристических магнитах Великобритании стоит знать?

Приморский городок Уитби в Йоркшире – колыбель одного из самых страшных романов в истории. Брэм Стокер посетил Уитби в 1890 году, вдохновился местными легендами, руинами аббатства на скалах и знаменитыми 199 каменными ступенями – и все эти детали вошли в его "Дракулу".

Деревня Имбер на равнине Солсбери существует с 967 года и даже фигурирует в "Книге Страшного суда" 1086 года. В 1943 году всех жителей выселили для подготовки американских солдат к высадке в Нормандии. С тех пор село стало "призраком", и сейчас попасть туда можно только трижды в год – на Пасху, Рождество и в августе.