Туристка рискнула посетить "самый опасный город в мире" – и была в полном восторге

Напуганная жуткими предупреждениями в соцсетях путешественница все же решилась посетить колоритный Неаполь. И это короткое приключение полностью разрушило стереотипы об опасности и подарило незабываемые гастрономические и культурные открытия.

Вита Молине отправилась в путешествие с братом – они стремились получить уникальный опыт, поэтому сознательно искали локации вдали от популярных туристических маршрутов. 24 Канал со ссылкой на Mirror рассказывает, чем больше всего поразил путешественников юг Италии.

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Почему туристы решили игнорировать предостережения об опасности в Неаполе?

Для своего нового путешествия Вита и ее брат выбрали Неаполь – южный итальянский город, славный своей пиццей, бурной ночной жизнью и шумными улицами. Однако на путешественников посыпался шквал удивленных вопросов от близких – те описывали город как "подозрительный" и "страшный". Некоторые даже убеждали, что это "самый опасный город в мире".

Взволнованная женщина решила поискать информацию в соцсетях и наткнулась на множество сообщений, которые настойчиво предостерегали от поездок в Неаполь. Мол, город излучает "атмосферу похищения людей". Несмотря на легкий мандраж, Вита решила не отменять поездку, и впоследствии этот опыт стал для нее прекрасным напоминанием о том, что не стоит верить всему в интернете.

Действительно, на первый взгляд город походил на заброшенный – с разбитыми дорогами и расписанными граффити стенами, однако в этом хаосе уже чувствовался особый шарм. Да и началось все с приятности – владелец арендованного помещения лично приехал в аэропорт на авто, чтобы забрать гостей. Это стало первым ярким свидетельством невероятной доброты и гостеприимства местных.

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Чем поразил туристов Неаполь?

В первое же утро путешественники отправились исследовать Испанский квартал. Вита была поражена его лабиринтами мощеных улиц, шумными рынками, яркими витринами магазинов и домами, украшенными флажками.

Изобиловал город также и изображениями Диего Марадоны, бывшего футбольного маэстро местного клуба "Наполи", которого в Неаполе почти обожают. В общем простая прогулка по городу превратилась в настоящее приключение – мимо пешеходов на узких улочках постоянно проносились мопеды, вокруг бурлила толпа, и от разнообразия деталей просто разбегались глаза.

Далее туристы решили подняться к замку Кастель-Сант-Эльмо, возвышающемуся над городом. Их путь пролегал мимо красивых вилл и каскадов пастельных многоквартирных домов. Исследование замка и его стен обеспечило захватывающие виды на Неаполитанский залив и на гору Везувий, которая словно зловеще возвышается над Неаполем с юга.

Путешествие не было бы полным без посещения места, известного во всем мире – древнего города Помпеи, уничтоженного извержением вулкана в 79 году. Сегодня это один из лучше всего сохранившихся исторических памятников на планете, где туристы могут увидеть все – от жилых домов и судов до древних виноградников. Дорога туда на поезде заняла всего полчаса.

После насыщенного дня путешественники вернулись в Неаполь, чтобы провести вечер за бокалом напитка и вкусным ужином. Ночная жизнь города произвела на Виту неизгладимое впечатление – все начинается с бокала Апероль Шприц в одном из многочисленных баров города, а продолжается дегустацией чрезвычайной неаполитанской пиццы, которую многие называют лучшей в мире.

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Общий вывод из поездки Вита сделала очень простой. Безотносительно к отзывам в интернете, если вы планируете поездку в Неаполь – обязательно езжайте, ведь этот город стоит каждой минуты вашего времени.

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