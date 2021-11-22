Где будут отдыхать украинцы зимой: 5 самых популярных направлений

По сравнению с показателями прошлого года, когда сфера туризма практически замерла, этой зимой украинцы активизировались. По состоянию на октябрь, туристы уже забронировали вдвое больше туров: 24 975 заявок на сезон 2021 – 2022 против 12 557 заявок 2020 – 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Join UP!. Рассказываем, какие 5 направлений наиболее популярны и сколько придется заплатить за тур в представленные страны.

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Показатели растут

Стабильно в пятерке лидеров остается Египет, ежегодно занимающий первую строчку / Фото Unsplash

В компании рассказывают, что по состоянию на октябрь 59 499 туристов забронировали тур на период с 1 ноября 2021 года – 30 марта 2022 года. В прошлом году таких было почти вдвое меньше: 32 498 человек.

Впрочем, показателей допандемического 2019 достичь еще не удалось. В компании напоминают, что тогда было забронировано 79 819 туров за аналогичный промежуток времени.

5 самых популярных зимних направлений:

Египет,

Турция,

Греция,

Объединенные Арабские Эмираты,

Испания.

Самые популярные маршруты определялись не только спросом украинцев, но и. Именно поэтому некоторые лидеры 2019 не попали в ТОП-5.

Туроператор добавляет, что на изменения влияют обновление политики стран по отношению к туристам. Поэтому следует ожидать, что популярные зимой курорты Юго-Восточной Азии, которые вскоре могут открыться для путешественников из Украины, повлияют на общую картину.

5 популярнейших зимних направлений / Фото Join UP!

Прессслужба компании добавляет, что ситуация на туристическом рынке не равномерна. Те страны, которым удалось не закрывать границы, смогли привлечь большее количество туристов, поскольку доступных альтернатив не оставалось. Как результат, спрос рос и, например, в Египте минимальная цена за тур (на 7 ночей при размещении в двухместном номере) за последние 3 года выросла:

в 2019 – 2020 году – цена составляла 200 долларов;

в 2020 – 2021 – до 220 долларов;

сейчас за аналогичный период придется заплатить 240 долларов.

Динамика минимальных цен среди популярных направлений / Фото Join UP!

В этом сезоне столько же стоит аналогичный отдых в Греции. А некоторые направления, например, Турция, сохраняет цены на одном уровне. Здесь минимальная стоимость уже в течение двух лет составляет 180 долларов.