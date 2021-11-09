Даже COVID-сертификат не поможет: Бельгия не будет впускать украинских туристов

Власти Бельгии из-за ситуации с коронавирусом запретили въезд для украинцев – без уважительной причины. Не будут впускать даже тех туристов, у которых есть международный COVID-сертификат.

О таком решении власти сообщили в пограничной службе страны.

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Украины нет в списке стран, гражданам которых въезд разрешен

Украины больше нет в перечне стран, гражданам которых разрешен въезд, на сайте бельгийской федеральной службы внутренних дел.

Когда и почему была удалена Украина, пока неизвестно. Также Украины нет в перечне правительственного портала Бельгии – туда входят страны, для которых делают исключение относительно въезда несмотря на пандемические ограничения.

Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка"

Однако украинские граждане могут попасть на территорию Бельгии, если у них есть "уважительная причина". Речь идет о работе, учебе, лечении и объединении семьи.

9 ноября в ЕС объявили о том, что Украину исключили из так называемого "зеленого списка". На такой шаг в Евросоюзе пошли из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Также перечень "безопасных" стран покинул Сингапур.

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Отметим, что "зеленый список" ЕС обновляет каждые две недели, просматривая показатели коронавируса. В МИД Украины ранее отмечали, что это решение не является обязательным, ограничения каждая страна принимает отдельно.