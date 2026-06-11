Где необходимы, а где оскорбляют: это нужно знать, чтобы не оконфузиться с чаевыми в путешествии

Планируя отпуск за границей, путешественники часто сталкиваются с неписаными правилами благодарности, кардинально отличающимися в разных уголках планеты. Пока в одной стране отказ от чаевых чреват скандалом, в другой щедрость может серьезно обидеть персонал.

Разобраться в этих тонкостях бывает непросто, ведь даже опытные путешественники иногда попадают в неловкие ситуации при расчете. Издание Daily Mail в помощь туристам, пишет 24 Канал, привело самые интересные примеры локальных традиций чаевых.

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Америка: где ожидают самых больших чаевых?

США остаются абсолютным лидером в культуре чаевых, где официанты в ресторанах могут зарабатывать мизерные 2 доллара в час без бонусов от клиентов. Здесь в заведениях ожидают солидные 20 – 25% чаевых, а в барах принято оставлять около доллара за каждый напиток или 20% за коктейли. Даже на кассах самообслуживания цифровые терминалы предлагают добавить что-то к чеку.

Однако американцам, похоже, все это уже немного надоело. Опросы показывают, что 4 из 5 взрослых считают современную культуру чаевых бессмысленной, а из-за давления на семейные бюджеты половина потребителей признались, что в 2026 начали оставлять меньше чаевых, чем в прошлом году.

Соседняя Канада почти полностью копирует американские традиции. В чеках редко учитывают обслуживание, поэтому в уютных бистро Монреаля или изысканных ресторанах Торонто ожидают от 15% до 20% чаевых (идеальным показателем считают 18%). Особенно строгие обычаи в Квебеке, где выход из ресторана без чаевых часто воспринимают за грубость.

А вот в солнечной Мексике чаевые – это буквально вопрос выживания для работников сферы услуг, которые часто зарабатывают всего от 5 до 15 долларов в день без бонусов. В ресторанах популярных курортов вроде Канкуна или Тулума принято оставлять 15 – 20% от суммы чека. Небольшие чаевые также является нормой для гидов, водителей и горничных.

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Европа: какие особые правила благодарности там действуют?

В Европе культура благодарности имеет свои уникальные правила, которые часто регулирует даже местное законодательство. Например, во Франции плата за обслуживание (Service compris в 15%) уже автоматически в чеке, но можно и добровольно давать дополнительные чаевые. Похожая ситуация в Италии, где к счету добавляют фиксированную плату за сервис, хлеб и скатерть (Coperto) от 1,5 до 4 евро.

Зато в Германии и Австрии действует традиция Trinkgeld в 5 – 10%, и сумму чаевых нужно озвучивать официанту вслух непосредственно при расчете. В то же время в странах Скандинавии оставлять "на чай" вообще не принято, поскольку высокие зарплаты персонала уже заложены в стоимость блюд, и излишняя щедрость может вызвать у местных только удивление (похожая ситуация в Японии, и там могут даже обидеться).

Отдельным вызовом для современных путешественников в безналичном мире стала так называемая "психологическая ловушка терминала". Скажем, в Великобритании, Нидерландах или Чехии во время оплаты карточкой на экране часто появляется предложение выбрать процент чаевых. Специалисты советуют не поддаваться социальному стыду и смело нажимать "Нет", если сервис был посредственным.

Кроме того, в Греции, Португалии или Испании лучше оставлять благодарность наличными непосредственно в руки официанту, ведь безналичные чаевые через терминал часто облагаются налогом и идут владельцу заведения, а не персоналу. Так же в Хорватии минимальным порогом чаевых за хорошее обслуживание считают 10%, и эти деньги являются важным источником дохода для персонала.

Еще стоит знать, что в популярной среди украинцев Албании благодарность официанту ("бакшиш") стала почти обязательной. Речь идет тоже об около 10% от чека, и гиды и водители также ждут бонус. Если же вы совсем растерялись в местных правилах, универсальным европейским знаком уважения является монета номиналом в 2 евро.

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Где на Востоке и в Африке чаевые являются частью культуры?

Северная Африка имеет чрезвычайно глубокие традиции чаевых. В Египте платить приходится буквально за каждый шаг, и даже если в ресторане к вашему счету уже добавили 12% за обслуживание, хорошим тоном считают оставить сверху еще 10%.

В Марокко благодарность водителям, гидам и персоналу отелей является неотъемлемой частью культуры. В дорогих ресторанах оставляют 10%, а в забегаловках и кафе достаточно просто округлить сумму до ближайшего целого числа и отдать остальные непосредственно в руки официанту.

Южно-Африканская Республика также не отстает – чаевые здесь являются нормой в отелях, ресторанах и во время сафари-туров. Некоторые заведения автоматически добавляют 10% за обслуживание, поэтому перед оплатой стоит внимательно изучить чек. Отдельно принято благодарить проводников и трекеров.

Даже в ультрасовременных Объединенных Арабских Эмиратах, где плата за обслуживание почти всегда уже в счете, от туриста все равно будут ждать дополнительных 10 – 15% за хорошую работу. В таких мегаполисах, как Дубай и Абу-Даби, культура чаевых пустила глубокие корни, поэтому мелкие купюры для таксистов, парковщиков и портье всегда стоит держать под рукой.

В общем – планируя следующее незабываемое путешествие, обязательно исследуйте местные финансовые традиции заранее. Это не только убережет вас от неловких ситуаций, но и поможет выразить искреннее уважение к людям, которые делают ваш отдых комфортным и ярким.