Где родилась триумфаторка Евровидения 2026 певица Dara и чем ее родной город покоряет туристов

Она вышла на сцену в Вене не фаворитом, но ее выступление покорило и профессиональных судей, и зрителей на всем континенте. Речь идет о певице Dara – победительнице Евровидения 2026 года.

Bangaranga стала первой выигрышной песней Болгарии за всю историю ее участия в конкурсе с 2005 года. Но многие ли знают, где именно Dara родилась? Со ссылкой на visit.varna.bg рассказываем обо всем этом подробнее.

Что известно о певице Dara – победительнице Евровидения 2026?

За артистическим псевдонимом Dara скрывается Дарина Николаева Йотова, и эта женщина прочно связана со своим родным городом на берегу Черного моря. Она родилась 9 сентября 1998 года в Варне, как пишет last.fm, третьем по величине городе Болгарии, лежащем на востоке страны.

Варна является одним из важнейших морских и культурных центров Болгарии. И именно здесь Дарина сделала первые шаги в мир музыки – закончила Национальную школу искусств имени Добри Христова, одно из самых престижных художественных учебных заведений страны.

Впоследствии певица вышла за пределы академической традиции и органично соединила поп-музыку с народными болгарскими мотивами. Самостоятельная карьера ее началась в 2015, и в течение следующих лет Дарина стала одной из самых узнаваемых звезд болгарской сцены.

Мы маленькая страна с огромной культурной душой – древняя, сложная, упрямая в самом лучшем смысле. У нас есть музыкальное наследие, поверхность которого мир едва поцарапал,

– рассказывала для The Independent о Болгарии сама Dara.

В 2026 году певица победила в болгарском национальном отборе. И несмотря на цунами критики в социальных сетях, Dara вышла со своей песней Bangaranga на сцену в Вене на финал Евровидения – и так же победила.

Болгарская Варна: почему этот город стоит увидеть хотя бы раз?

Варна раскинулась в удобной бухте и давно выполняет роль главного морского узла Болгарии, порта и курорта одновременно. Для туриста это означает простую логистику – сюда легко добраться, а пляжи, музеи, достопримечательности и выезды на соседние курорты расположены совсем рядом.

Одной из главных причин поехать в Варну является сочетание морского отдыха и истории. В городе работает археологический музей, где держат знаменитое Варненское золото – одно из древнейших золотых сокровищ человечества. Не менее популярны Морская садовая аллея, Римские термы и собор Успения Богородицы.

Я рекомендую посетить Ретро-музей в Варне, который является скрытой жемчужиной, предлагающей увлекательный взгляд на коммунистическое прошлое страны через коллекцию старинных артефактов, среди которых автомобили, радио и предметы домашнего обихода,

– пишет на foratravel.com эксперт в сфере туризма Симона Гриннелл.

На nomadicmatt.com также советуют посетить Вбитые камни, или еще говорят Каменный лес. Это уникальное скопление каменных колонн возрастом 50 миллионов лет, которые когда-то были частью древнего рифа в Черном море.

А для тех, кто любит неспешные прогулки, побережья Варны предлагает длинные маршруты вдоль моря. В общем в Варне легко совместить несколько форматов отдыха в одной поездке: утром – зайти в музей, днем – купаться в море, а вечером – гулять по набережной или баловать себя местной и мировой кухней в ресторанах и барах.

Именно эта многофункциональность делает город сильным туристическим магнитом Болгарии. Варна является удобной базой и для пляжного отдыха, и для активного, так что неудивительно, что она остается одним из самых популярных направлений на Черном море.

Какие еще туристические магниты Болгарии стоит увидеть в 2026 году?

О Варне слышали почти все, но есть даже интереснее город на болгарском Черноморском побережье – Созополь. Туристы все чаще сравнивают его с легендарным Амальфитанским побережьем Италии, только вот здесь едва ли не вдвое ниже цены. А еще и Старый город, основанный греческими колонистами около 620 года до нашей эры, завораживает узкими улочками и видами моря без туристической толпы.

И как мы можем не назвать эти два слова – Солнечный берег. Это же самый известный пляжный курорт Болгарии – он простирается золотой полосой песка длиной более 8 километров, и является не только семейным раем с аквапарком, но и главным центром ночной жизни страны, где клубы принимают гостей со всей Европы и уверенно держат их до самого рассвета.