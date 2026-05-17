Где родилась триумфаторка Евровидения 2026 певица Dara и чем ее родной город покоряет туристов
- Dara, победительница Евровидения 2026, родилась в Варне в Болгарии, и сочетает в своем творчестве поп-музыку с болгарскими народными мотивами.
- Варна является важным морским и культурным центром Болгарии, и привлекает туристов сочетанием морского отдыха и исторических достопримечательностей.
Она вышла на сцену в Вене не фаворитом, но ее выступление покорило и профессиональных судей, и зрителей на всем континенте. Речь идет о певице Dara – победительнице Евровидения 2026 года.
Bangaranga стала первой выигрышной песней Болгарии за всю историю ее участия в конкурсе с 2005 года. Но многие ли знают, где именно Dara родилась? Со ссылкой на visit.varna.bg рассказываем обо всем этом подробнее.
Что известно о певице Dara – победительнице Евровидения 2026?
За артистическим псевдонимом Dara скрывается Дарина Николаева Йотова, и эта женщина прочно связана со своим родным городом на берегу Черного моря. Она родилась 9 сентября 1998 года в Варне, как пишет last.fm, третьем по величине городе Болгарии, лежащем на востоке страны.
Варна является одним из важнейших морских и культурных центров Болгарии. И именно здесь Дарина сделала первые шаги в мир музыки – закончила Национальную школу искусств имени Добри Христова, одно из самых престижных художественных учебных заведений страны.
Впоследствии певица вышла за пределы академической традиции и органично соединила поп-музыку с народными болгарскими мотивами. Самостоятельная карьера ее началась в 2015, и в течение следующих лет Дарина стала одной из самых узнаваемых звезд болгарской сцены.
Мы маленькая страна с огромной культурной душой – древняя, сложная, упрямая в самом лучшем смысле. У нас есть музыкальное наследие, поверхность которого мир едва поцарапал,
– рассказывала для The Independent о Болгарии сама Dara.
В 2026 году певица победила в болгарском национальном отборе. И несмотря на цунами критики в социальных сетях, Dara вышла со своей песней Bangaranga на сцену в Вене на финал Евровидения – и так же победила.
Победное выступление Dara в финале Евровидения 2026: смотрите видео
Болгарская Варна: почему этот город стоит увидеть хотя бы раз?
Варна раскинулась в удобной бухте и давно выполняет роль главного морского узла Болгарии, порта и курорта одновременно. Для туриста это означает простую логистику – сюда легко добраться, а пляжи, музеи, достопримечательности и выезды на соседние курорты расположены совсем рядом.
Одной из главных причин поехать в Варну является сочетание морского отдыха и истории. В городе работает археологический музей, где держат знаменитое Варненское золото – одно из древнейших золотых сокровищ человечества. Не менее популярны Морская садовая аллея, Римские термы и собор Успения Богородицы.
Я рекомендую посетить Ретро-музей в Варне, который является скрытой жемчужиной, предлагающей увлекательный взгляд на коммунистическое прошлое страны через коллекцию старинных артефактов, среди которых автомобили, радио и предметы домашнего обихода,
– пишет на foratravel.com эксперт в сфере туризма Симона Гриннелл.
На nomadicmatt.com также советуют посетить Вбитые камни, или еще говорят Каменный лес. Это уникальное скопление каменных колонн возрастом 50 миллионов лет, которые когда-то были частью древнего рифа в Черном море.
А для тех, кто любит неспешные прогулки, побережья Варны предлагает длинные маршруты вдоль моря. В общем в Варне легко совместить несколько форматов отдыха в одной поездке: утром – зайти в музей, днем – купаться в море, а вечером – гулять по набережной или баловать себя местной и мировой кухней в ресторанах и барах.
Самые красивые виды Варны в Болгарии: смотрите видео
Именно эта многофункциональность делает город сильным туристическим магнитом Болгарии. Варна является удобной базой и для пляжного отдыха, и для активного, так что неудивительно, что она остается одним из самых популярных направлений на Черном море.
Какие еще туристические магниты Болгарии стоит увидеть в 2026 году?
О Варне слышали почти все, но есть даже интереснее город на болгарском Черноморском побережье – Созополь. Туристы все чаще сравнивают его с легендарным Амальфитанским побережьем Италии, только вот здесь едва ли не вдвое ниже цены. А еще и Старый город, основанный греческими колонистами около 620 года до нашей эры, завораживает узкими улочками и видами моря без туристической толпы.
И как мы можем не назвать эти два слова – Солнечный берег. Это же самый известный пляжный курорт Болгарии – он простирается золотой полосой песка длиной более 8 километров, и является не только семейным раем с аквапарком, но и главным центром ночной жизни страны, где клубы принимают гостей со всей Европы и уверенно держат их до самого рассвета.
