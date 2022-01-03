Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. По ее словам, страна планирует запуск первых внутренних рейсов, использующих "зеленое" топливо до 2025 года.

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Дания планирует перевести внутренние авиарейсы на "зеленое" топливо: что известно

В своем ежегодном обращении в первый день нового года, Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Дания увеличит инвестиции в отрасль экологически чистого водорода.

Путешествовать – значит жить, и потому мы летаем. Но это вредит нашему климату. Мы хотим, чтобы авиаперелеты были зелеными,

– отметила Фредериксен в речи.

Она признала, что практических решений пока нет, в результате чего достичь цели будет сложно. Но чиновница пообещала модернизировать налоги на выбросы для бизнеса, чтобы гарантировать, что самые большие загрязнители платят самые высокие налоги.

Дания планирует достигнуть к 2030 году цели сократить выброс углерода на 70% по сравнению с уровнем 1990 года.