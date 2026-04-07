Здесь нашли предка человека возрастом 3,2 миллиона лет и выживают бактерии в кипящей кислоте
Данакильская впадина в Эфиопии – это одна из самых экстремальных и загадочных локаций на Земле. Здесь встретились три тектонические плиты, земля лежит более 100 метров ниже уровня моря, а жара летом достигает более 60 градусов тепла.
Как образовалась Данакильская впадина и почему она уникальна?
Данакильская впадина образовалась из-за дрейфа африканской и азиатской тектонических плит, рассказывается в Brilliant Africa. Постепенное расхождение плит со скоростью 1 – 2 сантиметра в год оставило после себя глубокую геологическую впадину, известную сегодня как Данакильская или Афарская впадина.
Она расположена в точке треугольного стыка трех тектонических плит, что делает регион чрезвычайно уникальным с геологической точки зрения. Афарская впадина простирается территориями Джибути, Эритреи и региона Афар в Эфиопии, а ее северная часть – это именно Данакильская впадина, лежащая более 100 метров ниже уровня моря и содержит одни из самых экзотических, "внеземных" ландшафтов на планете.
Кроме невероятной геологии, впадина важна и для науки о жизни. В 1974 году здесь нашли останки "Люси" – предка современного человека возрастом 3,2 миллиона лет, который сейчас экспонируется в Национальном музее в Аддис-Абебе.
Дополнительно стоит отметить, что Данакильская впадина является одной из самых жарких точек на планете, со среднегодовыми температурами более 34 градусов, а летом воздух здесь может прогреваться до 63 градусов и выше, что делает регион настоящим испытанием для человека и любых экспедиций.
Также в марте 2017 года команда ученых под руководством Барбары Кавалацци из Болонского университета нашла доказательства жизни во впадине, рассказывает BBC. Исследователи смогли изолировать и проанализировать ДНК бактерий, которые оказались настоящими "полиэкстремофилами". Это означает, что они приспособлены одновременно к чрезвычайной кислотности, высоких температур и солености.
Если бы человек попал в воду с температурой 100 градусов и сильной кислотностью, это было бы катастрофой,
– объясняет Барбара Кавалацци.
Еще интереснее, что ученые нашли две разные формы бактерий в разных частях Данакиля: в соляных источниках и кислотных бассейнах кратера Даллол, где вода кипит и светится яркими цветами. Это исследование стало первым подтверждением существования микробной жизни в кислотных бассейнах Данакиля и открывает новые горизонты для понимания того, как жизнь может выживать в экстремальных условиях на Земле и, возможно, на других планетах.
Частые вопросы
Что такое Данакильская впадина и почему она считается уникальной?
Данакильская впадина – это геологическая диковинка, где встретились три тектонические плиты, образовав глубокую впадину. Это одно из самых жарких мест на планете, с температурой, которая может достигать 63 градусов. Кроме этого, она является важным научным объектом, где нашли останки "Люси" – предка современного человека, и открыли новые формы микробной жизни.
Как образовалась Данакильская впадина?
Данакильская впадина образовалась из-за дрейфа африканской и азиатской тектонических плит, которые постепенно расходятся со скоростью 1 – 2 сантиметра в год. Это привело к формированию геологической впадины, известной как Данакильская или Афарская впадина.
Какие научные открытия были сделаны в Данакильской впадине?
В Данакильской впадине нашли останки "Люси", а также обнаружили бактерии –полиэкстремофилы, которые могут выживать в условиях высокой кислотности, температуры и солености. Это исследование открывает новые горизонты для понимания жизни в экстремальных условиях на Земле и, возможно, на других планетах.