Здесь нашли предка человека возрастом 3,2 миллиона лет и выживают бактерии в кипящей кислоте

Данакильская впадина в Эфиопии – это одна из самых экстремальных и загадочных локаций на Земле. Здесь встретились три тектонические плиты, земля лежит более 100 метров ниже уровня моря, а жара летом достигает более 60 градусов тепла.

Как образовалась Данакильская впадина и почему она уникальна?

Данакильская впадина образовалась из-за дрейфа африканской и азиатской тектонических плит, рассказывается в Brilliant Africa. Постепенное расхождение плит со скоростью 1 – 2 сантиметра в год оставило после себя глубокую геологическую впадину, известную сегодня как Данакильская или Афарская впадина.

Она расположена в точке треугольного стыка трех тектонических плит, что делает регион чрезвычайно уникальным с геологической точки зрения. Афарская впадина простирается территориями Джибути, Эритреи и региона Афар в Эфиопии, а ее северная часть – это именно Данакильская впадина, лежащая более 100 метров ниже уровня моря и содержит одни из самых экзотических, "внеземных" ландшафтов на планете.

Кроме невероятной геологии, впадина важна и для науки о жизни. В 1974 году здесь нашли останки "Люси" – предка современного человека возрастом 3,2 миллиона лет, который сейчас экспонируется в Национальном музее в Аддис-Абебе.

Дополнительно стоит отметить, что Данакильская впадина является одной из самых жарких точек на планете, со среднегодовыми температурами более 34 градусов, а летом воздух здесь может прогреваться до 63 градусов и выше, что делает регион настоящим испытанием для человека и любых экспедиций.

Данакильская впадина / фото TripAdvisor

Также в марте 2017 года команда ученых под руководством Барбары Кавалацци из Болонского университета нашла доказательства жизни во впадине, рассказывает BBC. Исследователи смогли изолировать и проанализировать ДНК бактерий, которые оказались настоящими "полиэкстремофилами". Это означает, что они приспособлены одновременно к чрезвычайной кислотности, высоких температур и солености.

Если бы человек попал в воду с температурой 100 градусов и сильной кислотностью, это было бы катастрофой,

– объясняет Барбара Кавалацци.

Еще интереснее, что ученые нашли две разные формы бактерий в разных частях Данакиля: в соляных источниках и кислотных бассейнах кратера Даллол, где вода кипит и светится яркими цветами. Это исследование стало первым подтверждением существования микробной жизни в кислотных бассейнах Данакиля и открывает новые горизонты для понимания того, как жизнь может выживать в экстремальных условиях на Земле и, возможно, на других планетах.

