Не только в Анталию или Бодрум: какой солнечный курорт Турции выбрать на лето

Турция уже давно ассоциируется у туристов с такими популярными курортами как Анталия, Бодрум или Мармарис. Впрочем, в стране есть еще и другие красивые места, которые могут не меньше удивить.

Одним из таких направлений является Даламан – курорт на юго-западе Турции, который в исследовании туристической компании TUI назвали одним из лучших европейских мест для семейного отпуска, пишет Mirror.

Чем особенный Даламан?

Курорт известен благодаря теплому и стабильному климату. В сезон здесь держится комфортная температура примерно 27 – 28 градусов тепла, без дождей.

Даламан точно подойдет тем, кто хочет совместить пляжный отдых с природными локациями и экскурсиями, но без толп туристов.

Одним из самых известных мест региона является залив Сарсала-Кою, окруженный сосновыми лесами и красивым Средиземным морем.

Также туристы часто посещают Изтузу, который еще называют пляжем черепах, из-за морских обитателей, которые появляются в этой местности. Море здесь мелкое, а берег – песчаный, поэтому локация подойдет для семей с детьми.

Но кроме пляжного отдыха в Даламане есть другие интересные места для путешествий. Туристы, к примеру, могут отправиться на лодке по реке Дальян, где можно увидеть древние ликийские гробницы, высеченные в скалах. Кроме того, здесь есть местные грязевые ванны и термальные источники, ради которых едут в этот район.

А вот любителям активного отдыха здесь предложат парапланеризм с горы Бабадаг. Ценителям красоты подойдут морские прогулки в Долину бабочек, где есть много их редких видов и впечатляющий водопад.

Даламан также удобен для поездок в другие соседние локации. Неподалеку расположено древнее село Каунос, которое датируется еще IX веком до нашей эры. Там можно увидеть античный театр, римские бани и даже остатки византийской базилики.

Специалисты отмечают, что отдельного внимания здесь заслуживают 12 островов Гьочек с прозрачными бухтами и небольшими островами.

Для комфортного отдыха туристам советуют планировать отпуск на июнь, когда температура становится уже заметно теплее – в пределах 29 – 30 градусов. Дожди в этот период случаются редко, а море хорошо прогревается.