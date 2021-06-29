Европейские авиакомпании предупреждают, что цифровой COVID-сертификат может привести к хаосу

Группы, представляющие крупнейшие авиакомпании и аэропорты континента, выразили новые беспокойства насчет запуска цифрового COVID-сертификата в июле. Дело в том, что слабая координация между странами может обернуться массовыми очередями в аэропортах.

Состоится так называемый туристический хаос. Об этом говорится в предупредительном письме группы европейских аэропортов ACI и представительных органов авиакомпаний A4E, IATA и ERA лидерам Евросоюза.

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Поскольку пассажиропоток растет в ближайшие недели, риск хаоса в европейских аэропортах является реальным, – говорится в заявлении.

По его содержанию, повторяющиеся проверки и отсутствие средств проверки, предоставляемых авиакомпаниям, повлекут ненужные очереди в аэропортах и ​​долгое время обработки, если государства-участники не будут их решать.

Отмечается, что цифровые сертификаты предназначены для того, чтобы доказать получение вакцины от COVID, наличие иммунитета после болезни или отрицательного ПЦР-теста.

По меньшей мере шестнадцать стран, включая Исландию, которая не является членом ЕС, уже начали использовать эту систему.

Кроме того, в своем письме группы авиационной промышленности призвали государства-члены "проверять цифровые сертификаты COVID-19 заранее". Таким образом удастся избежать огромных очередей во время пикового летнего сезона.

Также авиакомпании настаивают на том, что проверки должны проводиться только в стране отправления, а не по прибытии. А оборудование для проверки QR-кодов должны предоставлять национальные правительства.

Отметим, ранее Европарламент поддержал введение европейского цифрового COVID-сертификата.

К слову, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.