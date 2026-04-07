"Увидеть Венецию – детская мечта": вот что украинцы посоветовали, чтобы не испортить впечатление
- Самый главный совет для туристов в Венеции – оставаться на ночь в самом городе, чтобы избежать входного сбора и насладиться городом без толп после 18 часов.
- Во избежание толп стоит просыпаться рано, а для питания выбирать ресторанчики на маленьких улочках. Об этих и других советах читайте подробно в статье.
Венеция – действительно один из тех городов, о котором мечтают годами. Туда легко приехать, но, к сожалению, так же легко и разочароваться – если не подготовиться и не знать несколько основных лайфхаков.
Но есть те, кто видел Венецию лично и остался доволен – и эти люди с тем же удовольствием делятся советами. 24 Канал охотно расскажет об этом подробнее.
Что нужно знать перед поездкой в Венецию в 2026 году?
Пользовательница bakalobalakalo в threads написала: "Увидеть Венецию – моя детская мечта", – и попросила людей посоветовать что-то полезное для организации первого путешествия в этот итальянский город. Конечно, было немало метких отзывов.
В общем, главный совет, который в сети повторяют опытные путешественники – это ночевать в самой Венеции, а не в Местре или Падуе, хотя там дешевле. Потому что, во-первых, сейчас (в апреле – июле) туристы, которые не остаются на ночь, платят входной сбор 5 евро в будни или 10, если не зарегистрироваться заранее онлайн, как пишет euronews.com. Во-вторых, город после 18 часов как раз "освобождается" от круизных групп – то есть Венеция становится именно той самой, что на открытках.
Жила на материке в Венеции и в историческом центре на острове – это просто земля и небо по сравнению,
– уверяет комментаторша _travel_inside.
Просыпаться где-то в 7 утра – еще один частый совет. Ведь до 10 площадь Сан-Марко полупустая, в базилику можно зайти без очереди, а фотографии без сотен голов в кадре – согласитесь, особенно ценны. В летние дневные пики, заметим, очереди в Собор Святого Марка, бывает, превышают десяток тысяч посетителей.
Жилье смотрите, чтобы окна не выходили на популярные улочки, или где внизу есть паб – поспать не удастся,
– справедливо добавляет mariana_prosmm.
Для питания пользовательница rainbow_girl_antonina советует выбирать ресторанчики, где не стоят "зазывалы". А также искать заведения на маленьких улочках, в стороне от центра.
Отдельный интересный совет есть относительно гондол. Просто учтите, что это, конечно, вайбовый туристический аттракцион, но за условно сотню евро на 30 минут. В то же время вапоретто (водные автобусы) дают те же виды Гранд-канала всего за несколько евро.
И еще одно важное: настоящую Венецию ищите не на туристических маршрутах, а в кварталах Каннареджо и Кастелло – там местные магазины, тихие кампо и ни один ресторан не выставит вам туристическое меню.
А что обязательно стоит увидеть в Венеции?
Конечно, это базилика Сан-Марко, возведенная в 1063 году и покрытая золотыми мозаиками. Туда лучше идти до 9 утра или на вечернюю экскурсию после закрытия. Прогуляйтесь и на мост Риальто – его так же просто нельзя пропустить в Венеции.
Дальше дворец Дожей – сердце бывшей Республики Венеция, как указывает savoringitaly.com. Здесь суд, тюрьма и резиденция правителей в одном здании, соединены с тюрьмой через Мост Вздохов.
И не забудьте про остров Мурано, где мастерские стеклодувов непрерывно существуют с 1291 года. И про остров Бурано, как отмечают на getyourguide.com, где каждый дом окрашен по древнему реестру, чтобы рыбаки узнавали свое жилье с моря.
Для лучшей панорамы поднимайтесь на колокольню Кампаниле на площади Сан-Марко. Там, к слову, есть лифт, что редкость для центра Венеции. Что интересно, именно оттуда в 1609 году Галилей демонстрировал свой телескоп.
Какие еще интересные туристические магниты Италии стоит посетить в 2026 году?
Матера в Базиликате – один из старейших непрерывно заселенных городов мира, чьи пещерные кварталы сасси вырезаны прямо в скале и служили жильем от доисторических времен до 1950-х, когда жителей принудительно переселили из-за антисанитарии. Сегодня те же пещеры превращены в отели и рестораны.
Тропея в Калабрии – город, признанный самым красивым в Италии в 2025 году. Он стоит на краю скалы над кристально чистым Тирренским морем, и с него видно действующий вулкан Стромболи. Город спускается каскадом по скалистой поверхности прямо к пляжу и прекрасно сочетает средневековую архитектуру, море и вид на вулкан.
