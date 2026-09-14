Здесь есть своя Сахара и Колизей: 5 фактов о Тунисе, которые удивят туристов

Большинство туристов едут в Тунис ради пляжного отдыха и даже не подозревают, сколько всего интересного скрывает эта страна. За пределами курортов Тунис предлагает поистине уникальные впечатления: руины Карфагена, огромный римский амфитеатр, старинные медины и традиции, которым уже сотни лет.

Тунис расположен на севере Африки, но с точки зрения ландшафтов и истории это далеко не однородная страна. На побережье туристов ждут средиземноморские курорты, в центральной части – античные достопримечательности, а на юге начинается Сахара. Страна также интересна своим культурным разнообразием: здесь оставили свой след финикийцы, римляне, арабы и другие народы. 24 Канал расскажет самое интересное о Тунисе, что может удивить туристов.

Что туристам стоит знать о Тунисе?

1. В Тунисе можно увидеть настоящий Карфаген

Название Карфагена знакомо всем по школьным урокам истории, но его руины сегодня можно увидеть собственными глазами. Древний город был основан финикийцами в 9 веке до нашей эры на побережье Тунисского залива. Со временем он превратился в мощный торговый центр Средиземноморья и главного соперника Рима.

После победы Рима в Пунических войнах Карфаген был разрушен в 146 году до нашей эры, а позже на его месте возник римский город. Поэтому сегодня на территории археологического памятника можно увидеть следы разных эпох. Карфаген внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Руины Карфагена в Тунисе / Фото Tarek Cheaib

2. В Тунисе есть свой "Колизей"

Античные памятники можно увидеть не только в Риме. В небольшом тунисском городе Эль-Джем стоит огромный римский амфитеатр 3 века.

Его часто сравнивают с Колизеем, и не просто так. Сооружение могло вмещать около 35 тысяч зрителей, а его длина достигает 148 метров. Амфитеатр был построен примерно в 238 году нашей эры и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских амфитеатров такого масштаба.

Сегодня Эль-Джем также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Амфитеатр в Эль-Джеме / Фото из Википедии

3. Тунис – это еще и Сахара

Для многих туристов Тунис ассоциируется только с морем, но на самом деле здесь есть огромная пустынная территория, связанная с Сахарой. Поэтому туристам предлагают экскурсии на юг страны – поездки в пустыню, к соленым озерам и традиционным поселениям. Одно из самых известных мест для таких поездок – огромное соленое озеро Чотт-эль-Джерид.

Поэтому Тунис может быть интересен не только тем, кто планирует провести весь отпуск у бассейна или на море.

Оазис в Сахаре, Тунис / Фото Depositphotos

4. Кус-кус – культурное наследие Туниса

Кус-кус для Туниса – часть культурного наследия. В 2020 году ЮНЕСКО внесло в список нематериального культурного наследия знания и практики, связанные с приготовлением и употреблением кус-куса. Причем номинацию совместно подали сразу четыре страны – Тунис, Алжир, Марокко и Мавритания.

Поэтому во время путешествия стоит попробовать не только привычное туристическое меню в отеле, но и местные варианты кус-куса.

5. В Тунисе насчитывается 10 объектов ЮНЕСКО

Для страны такого размера это довольно впечатляющая цифра. По состоянию на 2026 год в Тунисе насчитывается 10 объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них – Карфаген, Медина Туниса, амфитеатр Эль-Джем, Кайруан, Медина Сусса, национальный парк Ишкель и культурный ландшафт Джербы.

Сама медина Туниса насчитывает около 700 исторических памятников – от дворцов и мечетей до мавзолеев, медресе и фонтанов.

У туристов, приезжающих в Тунис исключительно ради моря, есть немало вариантов для однодневных поездок.

Джерба, Тунис / Фото Depositphotos

Тунис – это очень недооцененное направление. Здесь за пределами курортов туристов ждут античные города, римские достопримечательности, средневековые кварталы, пустынные пейзажи и древние кулинарные традиции. Поэтому перед поездкой стоит выделить хотя бы несколько дней не только для моря, но и для знакомства с самой страной.