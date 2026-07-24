Чтобы не ехать 4 часа на автобусе: турагент рассказала об одном нюансе отдыха в Марса-Аламе

Марса-Алам – это тот самый египетский курорт, где практически нет россиян. Именно поэтому его обожают туристы из Украины, ведь здесь можно отдыхать без лишнего стресса. Однако есть один нюанс, о котором отдыхающие часто узнают слишком поздно.

Туристический агент @iryna_tour рассказала, почему туристам, отправляющимся в Марса-Алам, нужно быть готовыми, и что им обязательно стоит уточнить у своего агента.

Какой важный нюанс нужно знать о Марса-Аламе?

Недавно туристы, которые совершали бронирование тура в Египет, с опаской рассказывали, что не готовы к бесконечному трансферу. Я удивилась, ведь до их отеля было недалеко. А дело было вот в чем: в прошлом году они провели бронирование тура в Марса-Алам и были удивлены, что прилетели в Хургаду, а потом почти 4,5 часа ехали на автобусе до отеля,

– рассказала турагент.

Она объяснила, что на самом деле тур в Марса-Алам еще не означает, что вы прилетите в Марса-Алам, хотя там и есть аэропорт. Дело в том, что, например, из Кишинева, который украинские туристы часто выбирают для путешествий самолетом из-за более быстрого прохождения границы, чартерные рейсы в Марса-Алам не выполняются.

В таком случае туристы летят в Хургаду и уже оттуда едут на автобусе в Марса-Алам. Побережье курорта очень протяженное, поэтому в зависимости от расположения отеля дорога может быть очень долгой, ведь автобус развозит и других туристов по отелям. Кроме того, автобус может останавливаться на заправке, что тоже займет некоторое время.

Именно поэтому перед тем, как делать бронирование тура в Марса-Алам, важно уточнить, куда именно будет прибытие. Ведь после долгой дороги до аэропорта и самого перелета точно не хочется еще часами ехать на автобусе по Египту.

Что стоит обратить внимание туристам при бронировании отдыха в Марса-Аламе: видео

Что нужно знать о Марса-Аламе?

Ранее мы рассказывали о самых популярных курортах Египта и о том, как выбрать между ними. В Марса-Аламе, к примеру, самые красивые рифы находятся прямо у отеля. Именно здесь туристы могут увидеть огромного дюгоня, черепах и дельфинов. Питание и сервис также лучше, чем в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде. Среди других туристов в отеле – преимущественно немцы и итальянцы.

Однако есть один нюанс – здесь некуда пойти. Весь отпуск придется провести в отеле или же отправляться на платную экскурсию. Просто поехать погулять куда-нибудь после ужина не получится, ведь за пределами отелей в Марса-Аламе ничего нет.