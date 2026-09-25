Речь идет о Бутане – небольшом горном королевстве в Гималаях, зажатом между Индией и Китаем. Подробнее об этой уникальной стране расскажет 24 Канал.

Почему за пребывание в Бутане нужно платить?

Долгое время Бутан оставался практически закрытым для массового туризма, а туристическую отрасль здесь начали развивать только в 1974 году. В то же время Бутан последовательно старается не превратиться в очередное популярное направление. Именно поэтому большинство иностранцев должны уплачивать сбор за устойчивое развитие (Sustainable Development Fee) – 100 долларов за каждую ночь. То есть турист, проводящий в стране пять ночей, должен уплатить 500 долларов сбора.

Для детей от 6 до 12 лет действует ставка 50 долларов за ночь, а дети до 6 лет от сбора освобождены. Отдельно взимается единовременный сбор за оформление визы – 40 долларов.

По данным правительства Бутана, средства SDF используются для финансирования бесплатного здравоохранения, образования и профессионального обучения, развития инфраструктуры, охраны природы, сохранения культурного наследия и поддержки местного бизнеса.

Бутан не стремится принимать миллионы туристов, ведь здесь придерживаются принципа "High Value, Low Volume" – "высокая ценность, низкие объемы". Идея заключается в том, чтобы туризм приносил стране деньги, но не превращал ее города, монастыри и природные территории в места массового туризма. Поэтому Бутан – это точно не направление для бюджетных путешественников.

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Что интересного стоит знать туристам о Бутане?

Здесь есть монастырь на краю скалы

Одна из главных причин, почему туристы едут в Бутан, – это буддийский монастырь Такцанг, более известный как "Гнездо тигра". Он расположен на склоне скалы высоко над долиной Паро. К монастырю нет дороги, поэтому последнюю часть маршрута приходится преодолевать пешком.

Столица Бутана – одна из самых маленьких в мире

Столица страны – Тхимпху. Это административный и культурный центр Бутана, который совершенно не похож на типичную азиатскую столицу с огромными небоскребами и бесконечными пробками. Наоборот – здесь традиционная архитектура, монастыри, храмы и невысокие здания.

Живописный город Тхимпху / Фото Riya Mondal

Здесь находятся уникальные крепости-дзонги

Одно из самых характерных сооружений Бутана – дзонг. Это масштабная крепость-монастырь, которая исторически выполняла одновременно религиозные, административные и оборонные функции. Такие комплексы есть практически во всех больших регионах страны. Они имеют массивные каменные стены, внутренние дворики, храмы и деревянные галереи.

Многие дзонги строились без гвоздей и металлических конструкций, с соблюдением традиционных технологий. Сегодня дзонги формируют облик Бутана – страны, где среди современных дорог и отелей по-прежнему доминирует традиционная гималайская архитектура.



Дзонг Тронгса в Бутане / Фото из Википедии

В Бутане существует концепция "валового национального счастья"

Одна из самых известных особенностей страны – концепция Gross National Happiness, или валового национального счастья. Ее предложил четвертый король Бутана Джигме Сингье Вангчук в 1970-х годах. Идея заключается в том, что развитие страны не следует оценивать исключительно по экономическим показателям. Среди основных направлений GNH – устойчивое социально-экономическое развитие, сохранение культуры, охрана окружающей среды и эффективное государственное управление.

Поэтому словосочетание "страна счастья", которое часто используют в отношении Бутана, – это реальная концепция государственной политики.

В Бутане очень много лесов

Для горной страны с относительно небольшой территорией Бутан обладает чрезвычайно богатыми природными ландшафтами. Леса занимают около 71% территории.

Здесь есть горы, на которые запрещено подниматься

Бутан имеет одну очень необычную особенность для горной страны – часть вершин запрещено покорять. В частности, Гангкхар-Пуенсум считается одной из самых высоких непокоренных вершин мира, ее высота составляет около 7570 метров. После 1994 года Бутан запретил альпинистские экспедиции на вершины выше 6000 метров из-за религиозных и духовных убеждений.

Самая высокая вершина Бутана / Фото Adrian Bottomley

Самостоятельные путешествия по Бутану запрещены

Туристы не могут самостоятельно организовать путешествие по Бутану. Государство строго регулирует сферу туризма, поэтому всех иностранцев в Бутане должен обязательно сопровождать местный лицензированный гид. Оформить визу и получить разрешение на въезд можно только через официального бутанского туроператора или его международных партнеров. Бронирование отеля самостоятельно через Booking.com также не удастся.

Бутан – это не направление для тех, кто ищет дешевый отдых в Азии, но эта страна точно стоит дополнительных затрат. Путешествие в Бутан напоминает знакомство с отдельным миром, где действуют свои правила и законы.