Единственное без берегов на планете: тайны Саргассового моря, которое пугало мореплавателей веками

Пожалуй, каждый знает, что любое море ограничивает суша – то есть берега. Но есть море, которое ломает это правило, и оно единственное такое в мире – без единой береговой линии.

Вместо нее границы Саргассового моря, а речь именно о нем, образуют 4 мощных океанских течения. По материалам scienceabc.com и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Почему Саргассовое море является уникальным феноменом нашей планеты?

Гольфстрим на западе, Североатлантическое течение на севере, Канарское на востоке и Северное Экваториальное (или Северное Пассатное) на юге – именно эти 4 океанических течения формируют "берега" Саргассового моря. Они образуют огромный замкнутый водоворот, так называемый Североатлантический гайр.

Площадь моря колеблется от 6 до 7 миллионов квадратных километров, в зависимости от течений. А расположено оно в северной части Атлантического океана – к востоку от США и к северу от Карибских островов.

От чего название Саргассово море? Здесь все просто – в честь бурых водорослей Sargassum, которые свободно дрейфуют по его поверхности, не цепляясь ко дну. Это единственные в мире водоросли, весь свой цикл проводящие в открытом океане. А еще они формируют уникальные плавучие "маты" – среду обитания сотен видов рыб, черепах, крабов и даже редких карликовых кашалотов.

Европейцы узнали об этом море от Колумба. В 1492 году сам Христофор сделал соответствующую запись в дневнике. Дело в том, что его корабль "Санта-Мария" несколько дней не мог тронуться с места из-за штиля, а матросы боялись водорослей, воспринимая их как признак мелководья и скал. Собственно, эти страхи преследовали мореплавателей еще несколько веков.

Как отмечает atlasobscura.com, Саргассовое море упоминает и Жюль Верн в романе "20 000 лье под водой" 1871 года. Но на сегодня более известный факт в том, что здешние спокойные воды накапливают до 200 000 кусков мусора на квадратный километр в некоторых районах. Таким образом возник Североатлантический мусорный остров.

Парадоксально, что вода в Саргассовом море является одна из самых прозрачных на планете – видимость под водой достигает более полусотни метров благодаря отсутствию пресных вод и закрытой океаническими течениями системе. Однако эти же факторы превращают море в ловушку для мусора, преимущественно пластикового.

Стоит также заметить, что количество водорослей в северной части Саргассового моря резко сократилось после 2015 года. Это выявило научное исследование, как отмечает usf.edu. Причиной называют потепление океана и морские тепловые волны. Так что эта уникальная экосистема сейчас находится под угрозой.

Саргассовое море – это то же самое, что Бермудский треугольник?

Саргассово море действительно носило прозвище "кладбище кораблей" и стало прообразом многих морских легенд. Но все же это не то же самое, что Бермудский треугольник, хотя те два понятия давно переплелись в народном воображении.

Бермудский треугольник – это условная зона между Флоридой, Бермудами и Пуэрто-Рико, и она действительно накладывается на юго-западную часть Саргассового моря. Однако море гораздо больше треугольника, тот занимает лишь 0,6 – 1,5 миллиона квадратных километров.

Легенды об исчезновении кораблей в Бермудском треугольнике возникли частично из-за особенностей Саргассового моря. Это о полном безветрии, водорослях на поверхности, якобы магнитных аномалиях и запутанных течениях, что могли легко обездвижить деревянные парусники на длительное время. Но ученые давно подсчитали, что количество катастроф в этом районе не превышало статистическую норму для любого другого оживленного морского маршрута.

Поэтому стоит понимать, что Бермудский треугольник – это красивый миф, а вот Саргассово море – яркая реальность, которая тускнеет. В Greenpeace, чья экспедиция работала в регионе в 2024 году, отмечают: это место требует не мистических легенд, а международной правовой защиты как первого морского заповедника в открытом океане.

А какие интересные факты о других морях мира стоит знать?

Средиземное море простирается от Гибралтарского пролива на западе до побережья Турции и Сирии на востоке, и является одним из самых популярных туристических направлений планеты. Все знают о его важности, но мало кто считал, что это море омывает берега аж 22 суверенных государств. То есть на самом деле больше, чем любое другое в мире.

А если вам интересно, какое море самое маленькое в мире – то ответ лежит недалеко от Украины. Это Мраморное море в Турции, его площадь составляет всего 11 350 квадратных километров. Но это не мешает этому морю играть стратегическую роль, соединяя Черное и Эгейское моря через проливы Босфор и Дарданеллы.