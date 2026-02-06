Где расположена "Ровненская Исландия", которая завораживает красотой природы

В селе Белевские Хутора, всего в каких-то 30 километрах от Ровно, расположены эти особой красоты холмы. Их недаром сравнивают с видами Исландии.

Речь идет о Биловских холмах, то бишь "Ровненской Исландии". Со ссылкой на rrda.rv.gov.ua рассказываем об этом подробнее.

Где найти "Ровненскую Исландию" и при чем здесь Белевские холмы – археологический памятник X – XI веков?

Это древнерусское городище – памятник археологии национального значения X – XI веков. Оно расположено на высоком мысе правого берега реки Стубла в Ровненской области возле села Белов, где и зарегистрировано, и села Белевские Хутора.

За несколько последних лет эта локация стала настоящей туристической находкой для украинцев. Ведь это прекрасное место для фотосессий и отдыха, а еще и с древней историей.

Городище построено где-то в конце X века, и в XI веке как укрепление занимало стратегическую позицию на краю мыса, окруженного природными препятствиями. Это речная пойма, глубокий овраг, широкий ров и вал местами до 5 метров высотой.

Вот какой безумно красивый вид имеет "Ровненская Исландия" / Фото tvoe_rivne

Археологи обнаружили здесь остатки жилищ, глинобитной печи, хозяйственных ям, керамические изделия, металлические и костяные бытовые вещи, орудия труда, оружие и украшения. Они сейчас в Национальном музее истории Украины.

В XII веке городище потеряло свое значение. Но сегодня локация приобрела новое звучание из-за живописных ландшафтов с волнистыми холмами и зелеными склонами. Сочетание природы и древнего городища действительно впечатляет.

Как отмечает photo-lviv.in.ua, местность покрыта нереального количества оттенков бархатно-зеленым ковром, с намеками от рыжевато-болотного до акцентированного изумрудного. За такую красоту, очевидно, локация и получила народное название "Ровненская Исландия".

Интересные факты о "Ровненской Исландии" и красивые виды с ее просторов: смотрите видео shotam_show

В самом селе Белевские Хутора живут не более двух десятков человек. Добраться до городища удобнее всего на автомобиле. Можно до самых холмов, а можно пешком от села Белев, если есть настроение и хорошая погода – там несколько километров.

