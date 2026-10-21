Забудьте о магнитах: вот какие сувениры стоит привозить с Мадейры

Впечатляющий португальский остров Мадейра называют "европейскими Гавайями". Благодаря постоянной весенней погоде туристический сезон здесь длится круглый год, поэтому туристы обожают это место и приезжают сюда в любое время года.

Мадейра поражает пышной растительностью, красивыми пешеходными тропами и незабываемыми пейзажами, пишет Interia Styl. Для тех, кто собирается посетить этот невероятный остров, предлагаем ознакомиться с рекомендациями местных жителей относительно сувениров, что можно взять с собой в чемодан.

Какие сувениры привезти с Мадейры?

Экзотические фрукты

С острова стоит привезти родным и друзьям плод монстеры, который называется цериман. Вкус удлиненного плода напоминает что-то среднее между бананом и ананасом. Также интересным вариантом может стать выбор черимойи.



На Мадейре есть немало экзотических фруктов / Фото Inreria Styl

Сладости

Уникальным подарком с Мадейры станут конфеты из фенхеля. Эти лакомства рекомендуют приобрести на фабрике Santo António, которая работает с 1893 года. Расположена она в Фуншале.

Также местные жители советуют взять с собой традиционный пирог "боло-де-мел". По вкусу он напоминает имбирный пряник. На Мадейре его едят на Рождество, но туристы могут попробовать его круглый год.

Мел-де-кана

Так называется тростниковый сахарный сироп, который можно добавлять в блины, десерты или чай. Он густой, темный и имеет насыщенный вкус. Жители Мадейры считают, что еда – один из лучших способов познакомить родных с характером острова. Однако помимо этого Мадейра может предложить гораздо больше.

Вышивка Мадейры

Бордаду-да-Мадейра – ремесло на острове, которое передается из поколения в поколение. Однако оно может исчезнуть, поскольку молодежь не хочет этим заниматься, а большинство вышивальщиц уже в преклонном возрасте.

Именно поэтому туристам советуют привезти с Мадейры платок, блузку или скатерть ручной работы. Уникальный сувенир можно приобрести в Бордале в Фуншале.

Керамика ручной росписи

Остров славится расписанными вручную плитками, кружками, тарелками, мисками, вазами и керамическими фигурками. Большинство из них украшены красочными и причудливыми узорами.



На острове можно найти много керамики / Фото Inreria Styl

Сувениры для поклонников Криштиану Роналду

Футбольные болельщики могут найти на Мадейре немало товаров, связанных с известным футболистом Криштиану Роналду. В официальном магазине CR7 можно найти ручки, магниты, рюкзаки, футболки, брелоки, духи, бутылки для воды и т. д.

Зная чуть больше о местных продуктах и необычных сувенирах, можно уже обходить стороной уличные витрины с магнитами и выбирать то, что действительно удивит и запомнится.