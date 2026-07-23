Эти сувениры из Греции стоят каждого евро: купите их вместо банальных магнитов

Каждый раз, когда путешествие подходит к концу, хочется привезти из этой страны что-нибудь домой, чтобы сохранить воспоминания об отдыхе. Большинство магазинов всегда заполнены сувенирными безделушками, однако магнитики и брелки лучше обходить стороной.

Греция из года в год остается одной из самых любимых стран для отдыха среди туристов, пишет Interia Kobieta. Живописный Закинтос, романтический Санторини, шумный Миконос или солнечный Крит уже успели покорить сердца тысяч путешественников.

Однако эти острова – лишь небольшая часть того, что может предложить Греция. Если этим летом вы планируете возвращаться из этой страны домой, обратите внимание на сувениры, которые стоит выбрать вместо магнитиков.

Какие сувениры привезти из Греции?

Оливковое масло

В Греции оливковое масло называют жидким золотом, поскольку оно считается одним из лучших в мире. Все благодаря уникальному климату, в котором растут оливки, и традиционным методам производства.



Из Греции можно привезти оливковое масло, сыры и оливки / Фото Pexels

Мед

Местный греческий мед отличается от того, который мы покупаем в магазинах. Особым продуктом здесь является тимьяновый мед, которым славятся Крит и Родос. Он хорошо сочетается с греческим йогуртом и грецкими орехами.

Изделия из оливкового дерева

В сувенирных магазинах можно найти широкий выбор кухонной утвари из оливкового дерева. Это могут быть декоративные миски, разделочные доски или столики для переноски.

Натуральное мыло

В Греции на прилавках магазинов или базарах можно найти немало натурального мыла на основе оливкового масла. Оно стоит недорого, но хорошо увлажняет кожу.

Также здесь советуют обратить внимание на натуральные морские губки из окрестностей Калимноса. Это всемирно известные губки, которые идеально подходят для отшелушивания омертвевшей кожи.

Талисман

В Греции каждый турист может заметить характерные синие бусинки с символом от сглаза, известные как "мати". Их используют в браслетах, кулонах, брелоках и т. д. Такой талисман точно напомнит о стране, в которой вы отдыхали.

Какой сувенир привезти из Испании?

Блогер Татьяна рекомендует привезти из Испании керамическую тарелку-терку из Каталонии, которая найдет практическое применение на кухне. Эта тарелка помогает готовить традиционные испанские блюда, такие как pan con tomate, и может использоваться для натирания различных продуктов.