Вот 3 дворца на Житомирщине, которые можно увидеть за один выходной

Житомирщина – регион, где сахарные магнаты XIX века оставили после себя целую галерею роскошных усадеб. Некоторые из них расположены так удобно, что их реально объехать за один выходной.

Речь идет об усадьбах в Андрушевке, Верховне и Турчиновке. И 24 Канал с удовольствием расскажет обо всем этом подробнее.

Смотрите также Не в Васюковке: где родился Всеволод Нестайко и что увидеть в его родном городе

Дворцы Житомирщины: какой маршрут на выходной можно составить прямо сейчас?

Каждая из этих локаций в Житомирской области – отдельная страница большой шляхетской и купеческой истории. Все три объекта объединяет один мотив – значительный капитал XIX века, вложенный в архитектуру и парки. И важно, что все их можно посмотреть в течение одного выходного дня.

Дворец Бержинских-Терещенко в Андрушевке.

Это двухэтажное сооружение в стиле французского неоренессанса, как пишет discover.ua, возведенное в середине XIX века для камергера Станислава Бержинского. Позже имение перешло к Терещенко – семье, контролировавшей значительную часть сахарного производства всего государства.

Архитектурный ансамбль вмещает оранжерею, хозяйственные постройки, парадные въездные ворота и три оградительные башни. Особая черта – дворцовая башня в центральной части фасада и старинный парк над рекой Гуйва с редкими видами деревьев. Сейчас в помещении расположен лицей, но туристы могут его посещать.

Андрушковка, дворец Бержинских-Терещенко: смотрите видео Розбирайархітектуру

Имение Ганских в Верховне.

Это сооружение конца XVIII – начала XIX веков, имеющее статус памятника архитектуры национального значения. Дворец возведен в стиле позднего классицизма, как указано на портале zabytki.in.ua, по проекту французского архитектора Блерио.

Усадьбу приобрел Ян Ганский и передал сыну Вацлаву, жена которого Эвелина известна как возлюбленная Оноре де Бальзака. Именно она превратила комплекс в настоящее произведение искусства с розарием, арабскими лошадьми и белоснежными лебедями. Сегодня здесь есть литературно-мемориальный музей Оноре де Бальзака.

Верховня, имение Ганских: смотрите видео pokataemo

Дворец Терещенко-Уваровой в Турчиновке.

Его строительство начал Федор Терещенко в конце XIX века, а готовое имение завещал младшей дочери Наталье, как указано на funtime.com.ua, в замужестве – Уваровой. Двухэтажный дворец построен из терракотового кирпича в стиле неоренессанса с элементами готики.

Главный фасад украшают два центральных ризалита, башенки, лепнина и маскароны. Вокруг дворца – парк на более десятка гектаров, где сохранились деревья, посаженные самой Уваровой. Сейчас здание находится в Государственном реестре национального культурного достояния.

Турчиновка, дворец Терещенко-Уваровой: смотрите видео gdv9194

Какие еще интересные туристические магниты Житомирщины стоит посетить в 2026 году?