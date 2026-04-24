Вот 3 дворца на Житомирщине, которые можно увидеть за один выходной
Житомирщина – регион, где сахарные магнаты XIX века оставили после себя целую галерею роскошных усадеб. Некоторые из них расположены так удобно, что их реально объехать за один выходной.
Речь идет об усадьбах в Андрушевке, Верховне и Турчиновке. И 24 Канал с удовольствием расскажет обо всем этом подробнее.
Дворцы Житомирщины: какой маршрут на выходной можно составить прямо сейчас?
Каждая из этих локаций в Житомирской области – отдельная страница большой шляхетской и купеческой истории. Все три объекта объединяет один мотив – значительный капитал XIX века, вложенный в архитектуру и парки. И важно, что все их можно посмотреть в течение одного выходного дня.
Дворец Бержинских-Терещенко в Андрушевке.
Это двухэтажное сооружение в стиле французского неоренессанса, как пишет discover.ua, возведенное в середине XIX века для камергера Станислава Бержинского. Позже имение перешло к Терещенко – семье, контролировавшей значительную часть сахарного производства всего государства.
Архитектурный ансамбль вмещает оранжерею, хозяйственные постройки, парадные въездные ворота и три оградительные башни. Особая черта – дворцовая башня в центральной части фасада и старинный парк над рекой Гуйва с редкими видами деревьев. Сейчас в помещении расположен лицей, но туристы могут его посещать.
Имение Ганских в Верховне.
Это сооружение конца XVIII – начала XIX веков, имеющее статус памятника архитектуры национального значения. Дворец возведен в стиле позднего классицизма, как указано на портале zabytki.in.ua, по проекту французского архитектора Блерио.
Усадьбу приобрел Ян Ганский и передал сыну Вацлаву, жена которого Эвелина известна как возлюбленная Оноре де Бальзака. Именно она превратила комплекс в настоящее произведение искусства с розарием, арабскими лошадьми и белоснежными лебедями. Сегодня здесь есть литературно-мемориальный музей Оноре де Бальзака.
Дворец Терещенко-Уваровой в Турчиновке.
Его строительство начал Федор Терещенко в конце XIX века, а готовое имение завещал младшей дочери Наталье, как указано на funtime.com.ua, в замужестве – Уваровой. Двухэтажный дворец построен из терракотового кирпича в стиле неоренессанса с элементами готики.
Главный фасад украшают два центральных ризалита, башенки, лепнина и маскароны. Вокруг дворца – парк на более десятка гектаров, где сохранились деревья, посаженные самой Уваровой. Сейчас здание находится в Государственном реестре национального культурного достояния.
Какие еще интересные туристические магниты Житомирщины стоит посетить в 2026 году?
Миролюбовский карьер глубиной до 90 метров возник на месте затопленной гранитной добычи и скрывает под водой целый подводный лес с соснами и березами. Дайверы погружаются сюда, чтобы фотографировать это чудо сквозь кристально прозрачную воду.
Лесная тропа в форме контура Украины расположена в Заречанском лесу. Это 10-километровый маршрут, который точно повторяет контуры нашего государства, а создала его команда бегунов-любителей TopRunners Zhytomyr ко Дню Независимости в 2020 году.
