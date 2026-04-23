Не только Луцкий замок: эти 2 локации должны увидеть все, кто приехал на Волынь

Волынь часто ассоциируется прежде всего с Луцким замком, и справедливо. Эта готическая крепость XIV века является одной из наиболее хорошо сохранившихся в Украине. Однако в области есть как минимум еще 2 объекта, которые заслуживают отдельного путешествия.

Речь идет об Олицком замке и дворце Мйончинских в Лукове, и каждый – это пространство с живой памятью. 24 Канал с удовольствием рассказывает об обеих этих локациях подробнее.

Смотрите также Ровесник крещения Руси: что посмотреть в городе, основанном Владимиром Великим в 988 году

Волынь скрывает больше, чем Луцкий замок: какие локации хорошо дополнят представление о регионе?

Олицкий замок.

Он расположен в городе Олыка недалеко от Луцка, и неразрывно связан с родом Радзивиллов – одной из самых могущественных династий Речи Посполитой. Строительство каменной крепости начал в 1564 году князь Николай Радзивилл, известный по прозвищу Черный. Это было сооружение в стиле барокко с элементами ренессанса и готики, а для защиты поставили 18 пушек и литейную.

В XVII веке замок пережил несколько осад, а казацкие подразделения Богдана Хмельницкого взяли его во время Освободительной войны. В 1764 году российские военные ограбили и уничтожили замок, как пишет zaxid.net. В 1812 году во время Наполеоновских войн в стенах замка развернули военный госпиталь.

Сегодня же Олицкий замок входит в официальный перечень Туристических магнитов Украины, утвержденного Государственным агентством развития туризма. Он является частью Волынского краеведческого музея, и еще из интересностей – говорят, имеет систему из где-то 15 подземелий, соединенных кругом и с выходами к соседнему костелу и к бастионам.

Вот как выглядит Олицкий замок на Волыни: смотрите видео maksymzykcastl

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Дворец Мйончинских.

Совсем другая атмосфера ждет туристов в поселке Луков возле Ковеля. Там стоит двухэтажный дворец графов Мйончинских, возведенный в конце XVIII – начале XIX века в стиле ампир. Интересно, что дворец построили на месте старого замка, посередине четырехгранника бывших оборонительных стен.

Здание имело 2 этажа и разветвленные подземелья – также остатки древнего замка, как пишет volynnews.com. Центральный выступ главного фасада здесь оформлен четырьмя колоннами – это характерный признак парадной шляхетской резиденции. Сейчас дворец является памятником архитектуры местного значения.

А это дворец Мйончинских и другие интересные места поселка Луков: смотрите видео Разбирайархитектуру

Обе локации, к сожалению, редко попадают в маршруты стандартных туров на Волынь. Но они расположены в нескольких часах езды от Луцка, и дают прекрасную возможность познать регион в его настоящем, где-то немного полузабытом измерении. Для тех, кто уже видел замок Любарта, дворец Мйончинских и Олицкий замок являются логичным и сильным продолжением волынского путешествия.

Какие еще интересные туристические магниты Волыни стоит увидеть в 2026 году?