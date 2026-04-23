Не только Луцкий замок: эти 2 локации должны увидеть все, кто приехал на Волынь
Волынь часто ассоциируется прежде всего с Луцким замком, и справедливо. Эта готическая крепость XIV века является одной из наиболее хорошо сохранившихся в Украине. Однако в области есть как минимум еще 2 объекта, которые заслуживают отдельного путешествия.
Речь идет об Олицком замке и дворце Мйончинских в Лукове, и каждый – это пространство с живой памятью. 24 Канал с удовольствием рассказывает об обеих этих локациях подробнее.
Олицкий замок.
Он расположен в городе Олыка недалеко от Луцка, и неразрывно связан с родом Радзивиллов – одной из самых могущественных династий Речи Посполитой. Строительство каменной крепости начал в 1564 году князь Николай Радзивилл, известный по прозвищу Черный. Это было сооружение в стиле барокко с элементами ренессанса и готики, а для защиты поставили 18 пушек и литейную.
В XVII веке замок пережил несколько осад, а казацкие подразделения Богдана Хмельницкого взяли его во время Освободительной войны. В 1764 году российские военные ограбили и уничтожили замок, как пишет zaxid.net. В 1812 году во время Наполеоновских войн в стенах замка развернули военный госпиталь.
Сегодня же Олицкий замок входит в официальный перечень Туристических магнитов Украины, утвержденного Государственным агентством развития туризма. Он является частью Волынского краеведческого музея, и еще из интересностей – говорят, имеет систему из где-то 15 подземелий, соединенных кругом и с выходами к соседнему костелу и к бастионам.
Вот как выглядит Олицкий замок на Волыни: смотрите видео maksymzykcastl
Дворец Мйончинских.
Совсем другая атмосфера ждет туристов в поселке Луков возле Ковеля. Там стоит двухэтажный дворец графов Мйончинских, возведенный в конце XVIII – начале XIX века в стиле ампир. Интересно, что дворец построили на месте старого замка, посередине четырехгранника бывших оборонительных стен.
Здание имело 2 этажа и разветвленные подземелья – также остатки древнего замка, как пишет volynnews.com. Центральный выступ главного фасада здесь оформлен четырьмя колоннами – это характерный признак парадной шляхетской резиденции. Сейчас дворец является памятником архитектуры местного значения.
А это дворец Мйончинских и другие интересные места поселка Луков: смотрите видео Разбирайархитектуру
Обе локации, к сожалению, редко попадают в маршруты стандартных туров на Волынь. Но они расположены в нескольких часах езды от Луцка, и дают прекрасную возможность познать регион в его настоящем, где-то немного полузабытом измерении. Для тех, кто уже видел замок Любарта, дворец Мйончинских и Олицкий замок являются логичным и сильным продолжением волынского путешествия.
Какие еще интересные туристические магниты Волыни стоит увидеть в 2026 году?
Луцкий замок. Это, собственно, жемчужина региона, возведенная в XIV веке, и очень популярное туристическое место. В 1429 году здесь состоялась знаменитая Луцкая конференция, которая собрала самых влиятельных правителей Европы.
Шацкие озера. Большинство туристов знает только Свитязь, однако там на самом деле более 30 озер, а статус самого чистого среди них имеет не Свитязь, а Песочное – вода там прозрачная и фактически не имеет источников загрязнения.
