Украина сыграет со Швецией в Валенсии: что следует успеть увидеть в городе до и после поединка

Национальная сборная Украины по футболу уже 26 марта сыграет со Швецией в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026. Интересным является место проведения матча – испанская Валенсия.

Соперники готовятся к игре, а вот у гостей города, который уже назвали лучшим в Европе для летнего отдыха, есть время изучить его – а это таки стоит сделать. По материалам visitvalencia.com рассказываем обо всем подробнее.

Что посмотреть в Валенсии, где состоится матч Украина – Швеция 26 марта?

Валенсия – третий по населению город Испании, расположенній на побережье Средиземного моря. Здесь очень много солнечных часов – в среднем более 340 в месяц, а в марте и апреле температура днем держится на уровне около 20 градусов, идеальном для прогулок.

Именно здесь, на рисовых полях вокруг озера Альбуфера, в середине XIX века родилась паэлья. А еще это Город науки и искусств – буквально, ведь главная архитектурная аттракция Валенсии – Сиудад де лас Артес и лас Сьенсиас, футуристический комплекс из 6 сооружений авторства архитектора Сантьяго Калатравы.

Здания напоминают скелет кита, человеческий глаз и гигантские кристаллы – поразительное зрелище. А внутри – Oceanogràfic, самый большой аквариум Европы с более 45 тысячами морских животных в 9 подводных павильонах, а также IMAX-кинотеатр, планетарий и музей науки.

Старый район Сьютат Велья имеет более 2000 лет истории – здесь готическая и мавританская архитектура, узкие улочки, множество церквей и таверн. Ворота Торрес де Серрано – готические ворота XIV века и некогда главный вход в город – сейчас являются одной из самых ценных туристических достопримечательностей Испании. С их вершины открывается одна из лучших панорам на старый город.

И не забудьте посетить Меркат Сентраль – один из крупнейших крытых рынков Европы с куполом в стиле модерн, где торгуют свежей рыбой, мясом, фруктами и валенсийскими деликатесами. Рядом расположена Ллотха де ла Седа, "Шелковая биржа", возведенная в XV веке и занесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь внутри есть знаменитый зал с витыми колоннами, напоминающими пальмовую рощу.

Валенсія – едва ли не лучший город Европы для отдыха: смотрите видео

Если останется время, обратите внимание на 9-километровый парк Турия, возведенный на месте реки, которую убрали из центра города после катастрофического наводнения 1957 года. Это самый длинный городской парк Испании, вдоль него можно пройти или проехать на велосипеде от средневекового центра до Города науки.

Оставайтесь после футбола еще хотя бы на день, и сможете спокойно посетить пляж в районе Кабаньяль. Он в 15 минутах от центра, и здесь настоящий рай – золотой песок, прозрачная вода и рестораны с морепродуктами прямо на набережной.

Важно знать! Матч сборных Украины и Швеции по футболу состоится 26 марта на Эстадио Сьютат де Валенсия, начало в 21:45 по Киеву, как указывает портал uaf.ua. Это полуфинальное противостояние плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира 2026 года.

