Что обязательно посмотреть в Стамбуле: советы от продюсера "Орла и решки" Синельникова

Турция популярная страна для отдыха среди украинцев. Продюсер шоу "Орел и решка" Евгений Синельников рассказал об интересных местах в Стамбуле.

По его словам, для того чтобы почувствовать Турцию, надо ехать именно туда. У многих людей есть стереотип, что там нет ничего особенного.

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"Но в действительности Стамбул нереально колоритный, богатый местами силы, религии. А еще Стамбул – это очень вкусно и дешево. 500 долларов спокойно хватит на неделю даже на двоих", – отметил Евгений.

Турция очень разнообразна. Здесь перед тобой шикарные небоскребы, а вернешь на другую улицу - видишь кардинально другое старый город.

Евгений Синельников рассказал о местах в Стамбуле, которые должен посетить каждый:

1. Собор Святой Софии – на район, в котором находится София, Евгений советует выделять целый день – выйти на набережную, походить по мосту, посмотреть на Девичий остров, поплавать вокруг него на кораблике, посмотреть на Голубую мечеть.

2. Район Аксарай – обязательно надо пройтись районом магазинов и поторговаться с местными продавцами.

Район Аксарай \ Фото з відкритих джерел

Ходишь и спрашиваешь, сколько стоит баскетбольный мячик, например. Тебе говорят: "Семь долларов". А потом ты торгуешься и покупаешь три на доллар. Идешь и думаешь: "Зачем мне три мяча? Но за такую цену буду их таскать!",

– смеется Женя Синельников.

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Новые приключения ведущих "Орла и решки. Чудеса света" будут выходить по субботам в 10:00 на Новом канале. Премьера нового сезона с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым будет 5 июня.