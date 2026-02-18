Не только в Дрогобыче: мало кто знает, что на Львовщине была еще одна историческая солеварня

Большинство туристов знают о Дрогобычской солеварне на Львовщине как об одной из старейших в Европе. Но мало кто догадывается, что всего в нескольких километрах от нее есть еще одна.

В городке с уникальной соляной историей и названием Стебник. Со ссылкой на IGotoWorld рассказываем об этом подробнее.

В каком городке Львовщины есть соляная шахта "Салина" с 1901 года?

В промышленном городке Стебник на Львовщине сохранился один из самых интересных индустриальных памятников Галичины XIX века – солеварня "Салина". Внешне это здание дворцового типа, а внутри она была производственным и культурно-образовательным центром.

Сам Стебник расположен рядом с Дрогобычем во Львовской области, и его соляная индустрия имеет богатую историю, уходя корнями во времена Австро-Венгрии. Хотя название "Салина" имеет польское происхождение и означает "соляная шахта".

История соледобычи в Стебнике началась с колодцев, которые копали на своей земле крестьяне, видимо, в XVI веке. Впоследствии это запретили и предоставили шляхте исключительное право собственности на ископаемые изделия. Последним хозяином Стебницкой солеварни был гетман Северин Жевуский.

В 1773 году австрийское правительство все подчинило себе и начало промышленное развитие – поставили варочную кухонной соли, сушилки, склады и жилые дома для персонала. Но самое большое Стебницкое месторождение открыли в 1901 году.

Заброшенная солеварня в Стебнике / Фото m_yursha

Как отмечает drohobych.city, при советской оккупации в Стебнике делают акцент на калийном производстве, выпуске минеральных удобрений, поваренная же соль для "догнать и перегнать Америку" не имела значения. А в 1983 году после сильного дождя произошла авария и мощный селевой поток вызвал потопы, да и далее ситуация только ухудшалась.

На сегодня в Стебнике соляные шахты уже не действуют, большинство затопили, часть на консервации. Историческое здание солеварни "Салина" в 2022 году выставили на продажу, оно сейчас в запущенном состоянии. Однако туристы могут увидеть его и еще несколько интересностей, например шахты и в целом промышленное наследие Стебника.

