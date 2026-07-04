Три культовых места США, покорившие сердца миллионов туристов со всего мира

Соединенные Штаты Америки продолжают бить рекорды по количеству иностранных гостей, стремящихся воочию увидеть легендарные кинолокации. Но есть как минимум 3 культовых туристических магнита, без которых поездка в США будет просто неполноценной.

Это Таймс-Сквер в Нью-Йорке, Статуя Свободы и Гранд-Каньон. И 24 Канал расскажет именно о них подробнее.

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Почему Таймс-Сквер называют неоновым сердцем мира?

США всегда привлекали искателей приключений своей масштабностью, величественными пейзажами и безумной энергетикой. К Дню независимости, а Штаты празднуют его 4 июля, хотим отметить несколько самых знаменитых мест страны, которые бьют все рекорды популярности среди туристов.

Путешественники со всего мира готовы преодолевать тысячи километров, чтобы воочию увидеть места, которые они сотни раз созерцали на экранах кинотеатров. И первым из них стоит упомянуть именно Нью-Йорк, который часто называют главными туристическими воротами США.

Только за год этот город принимает около десятка миллионов иностранных гостей, а это почти 30% от всего зарубежного туристического потока в Штаты. И эпицентром этого сумасшедшего движения является легендарный Таймс-Сквер. Эта небольшая площадь, зажатая между 42 и 47 улицами Манхэттена, ежегодно привлекает невероятные 50 миллионов посетителей.

Таймс-Сквер в Нью-Йорке – одно из самых узнаваемых мест в США: смотрите видео StepwiseWonders

Гигантские светодиодные экраны здесь превращают ночь в день, а еще поражают яркие бродвейские афиши и уличные перформеры. И как не упомянуть о постоянном гуле толпы, создающем устойчивое ощущение пребывания в центре вселенной.

Как Статуя Свободы стала символом надежды?

Невозможно представить путешествие в США без встречи с Леди, величественно возвышающейся над гаванью Нью-Йорка. Статуя Свободы – это не просто колоссальный монумент, а настоящий исторический портал. На протяжении десятилетий именно она была первым, что видели миллионы эмигрантов, прибывавших в Америку на кораблях в надежде на новую судьбу.

Сегодня туристы со всего мира бронируют билеты на паромы за несколько месяцев вперед, чтобы подняться на корону статуи и насладиться панорамой небоскребов Манхэттена. Этот памятник остается вечным символом независимости и демократии, дарящим каждому посетителю глубокое ощущение связи с мировой историей.

Статуя Свободы долгое время была первым, что видели люди, прибывающие в США: смотрите видео MikeandAnn

Чем Гранд-Каньон привлекает миллионы искателей приключений?

Если восточное побережье поражает урбанистическим масштабом, то американский Запад покоряет дикой первозданной красотой. Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне ежегодно посещают более 6 миллионов путешественников. Это гигантское ущелье, высеченное рекой Колорадо на протяжении миллионов лет, считается одним из семи природных чудес света.

Большинство туристов выбирают Южный край каньона, который открыт круглый год и предлагает фантастические смотровые площадки вдоль 25-мильной трассы Дезерт-Вью-Драйв. Масштабы каньона настолько грандиозны, что ни одна фотография не способна передать игру света и тени на его разноцветных скалистых склонах на рассвете.

Гранд-Каньон поражает красотой и масштабами: смотрите видео 4KWorldSerenity268

Гранд-Каньон приносит региону около 1,2 миллиарда долларов прибыли ежегодно. И бесспорно остается абсолютной меккой для любителей трекинга и дикой природы.

Добавим, что помимо шумного Нью-Йорка и величественного Гранд-Каньона, в США есть множество других удивительных уголков. Например, невероятный Вашингтон с его музеями Смитсоновского института, уникальный и многокультурный Новый Орлеан, который считается колыбелью джаза, или же знаменитый Йеллоустонский национальный парк, расположенный на территории супервулкана.