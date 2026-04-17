Мало кто знает, что вторая по высоте ратуша в Украине после львовской скрывается на Покутье

Большинство туристов, которые едут на Прикарпатье, огибают Снятын. А зря, ведь именно здесь стоит ратуша со второй по высоте башней в Украине после Львова.

А строили ее почти полвека. Со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем обо всем этом подробнее.

Ее строили 48 лет: где стоит вторая по высоте ратуша в Украине, о которой почти не знают?

Снятин – древний город на юго-востоке Ивано-Франковской области, на границе Прикарпатья с Буковиной в историческом регионе Покутье. Первое письменное упоминание о нем датировано 1158 годом в Ипатьевской летописи, а название происходит от имени боярина Коснятина Сирославича, владельца этих земель при дворе галицкого князя. Магдебургское право Снятину дали в 1448 году.

Город расположен между Коломыей и Черновцами, поэтому добираться удобнее всего именно оттуда автобусом или автомобилем. Снятинская ратуша стоит на центральной улице Шевченко на месте бывшей площади Рынок, и ее видно еще из-за пределов города, ведь башня там поднимается аж на 50 метров. То есть ратуша в Снятине является второй по высоте в Украине после Львовской.

Строительство ее начали в 1861 году по проекту архитектора Иосифа Шрейбера из Черновцов и под руководством городского строителя Антона Берки, как отмечает портал zabytki.in.ua. Сооружение возводили в стиле классицизма. Стены башни появились в 1868 году, однако завершили все только в 1909 году – то есть строительство продолжалось почти полвека, 48 лет.

Башня квадратная в плане и состоит из трех частей, что динамично сужаются кверху. Углы декорированы рустами, а над первым уровнем – скульптурная композиция с орлами с распростертыми крыльями, охраняющими герб города. На шпиле башни разместили флюгер с датой открытия ратуши – "1909".

Интересное о ратуше Снятина, маленького города на Покутье: смотрите видео Снятин.Історичніпамятки

Интересный факт: в бронзовом шаре под шпилем ратуши Снятына хранят документы по истории города, заложенные туда в 1958 году во время празднования 800-летия города.

Что еще посмотреть в Снятыне? Все главные достопримечательности города компактно сосредоточены в центре: это костел Успения Пречистой Девы Марии 1843 года, Армянский костел конца XVIII века со зданием бывшей Польской женской школы 1895 года рядом, и синагога начала XX века.

Также стоит обратить внимание на деревянную церковь Вознесения 1838 года с уникальной росписью в стиле украинского барокко, отреставрированной в 2011 году. И на Закопанские виллы и австрийскую застройку конца XIX – начала XX века вдоль улицы Коснятина.

