Более 7600 островов и ни одного скучного: чем Филиппины удивляют туристов со всего мира
Если вы любите Бали или Таиланд, но никогда всерьез не рассматривали Филиппины, самое время изменить подход. Этот архипелаг в Юго-Восточной Азии на самом деле одно из самых интересных мест планеты.
И здесь есть где разгуляться – более 7600 островов в Тихом океане, фантастически биоразнообразные и с аттракциями на любой вкус. Благодаря материалам энциклопедии Britannica расскажем об этом подробнее.
Здесь нашли одну из крупнейших жемчужин в мире, но и сама страна – жемчужина: что стоит знать о Филиппинах?
Береговая линия Филиппин достигает 36 289 километров, а это больше, чем у любой другой страны Азии. А все потому, что это архипелаг из более 7600 островов. Более того, Филиппины расположены в регионе с самой высокой концентрацией морских видов на Земле.
Это не только морская, но и горная страна. Самая высокая точка ее – гора Апо на острове Минданао – имеет 2954 метра высоты (почти на километр выше, чем наша Говерла), и является одновременно активным вулканом и популярным местом для трекинга. Всего в стране более 20 активных вулканов, а землетрясения – обыденность.
История страны древняя. Первые люди появились на архипелаге около 3 тысяч лет до нашей эры – это были австронезийские народы, которые пришли по морю и основали здесь рыбацкие и аграрные общины. В 1565 году сюда доплыли европейцы, а именно испанцы, и основали первую постоянную колонию. Собственно, стране дали название в честь испанского короля Филиппа II.
Более 330 лет испанского колониализма оставили глубокий след. Филиппины – единственная преимущественно католическая страна в Азии, более 80% населения исповедует христианство. После испано-американской войны 1898 года архипелаг перешел к США, и только в 1946 году, по итогам Второй мировой войны, провозгласил независимость.
Интересный факт: мало кто знает, что на Филиппинах в 2006 году рыбак нашел одну из крупнейших в мире жемчужин – она весит 34 килограмма, это "Жемчужина Пуэрто". А еще это одна из немногих стран мира без официального развода (кроме мусульманского меньшинства) – уникальный правовой феномен в XXI веке.
Страна чрезвычайно биоразнообразна. К примеру, здесь живет филиппинский орел – одна из самых редких и крупнейших хищных птиц мира с размахом крыльев более 2 метров (он является национальным символом Филиппин). А еще тамарау, карликовый водяной буйвол, живущий только на острове Миндоро – он не превышает ростом ребенка, однако имеет очень агрессивный характер. И как не вспомнить о тарзие – это один из самых маленьких приматов в мире, способен поворачивать голову до 180 градусов в каждую сторону, почти как сова.
Что посмотреть на Филиппинах? На этот вопрос даже невозможно ответить коротко. Ведь только национальных парков на архипелаге более 30, как отмечает nationalgeographic.com. Не говоря уже о бесчисленном количестве пляжей, гор и аттракционов. Поэтому вспомним только самое интересное.
Итак, первое – это подземная река Пуэрто-Принсеса на острове Палаван, где можно проплыть на лодке сквозь пещеру со сталактитами прямо в море. Второе – это поразительные рисовые террасы Банауэ на острове Лусон, которые вручную вырезали в горах около 2 тысяч лет назад. И третье – известный город Виган, сохранивший колониальную испанскую архитектуру почти в первозданном виде.
Дайверы и любители моря не могут обойти вниманием остров Сиаргао с известными волнами для серфинга и кристальными лагунами. А также остров Калауит, где можно поплавать рядом с дюгонями – морскими млекопитающими, которые якобы вдохновили легенды о русалках.
Какие еще страны Азии стремительно развиваются и привлекают все больше туристов?
Вьетнам в 2025 году принял 21,5 миллиона туристов, на 22% больше, чем годом ранее, и впервые сверх допандемических показателей. Особенно поразил Хошимин, который пережил настоящий туристический бум – количество посетителей там выросло на 40% за год.
Мальдивы благодаря реформам стали более доступными. Еще несколько лет назад они ассоциировались только с ультрароскошью, но теперь местным разрешили открывать гостевые дома на населенных островах, и те растут как на дрожжах.
