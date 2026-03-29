Здесь можно плавать рядом с кашалотами и отдохнуть у озера, которое буквально кипит

Это не остров для туристов, которые ищут all-inclusive и многолюдные пляжи. Здесь нет массового туризма, хотя это действительно райский уголок, где каждый гость найдет источник счастья.

Речь идет о Доминике – острове, имеющем 365 рек, словно по одной на каждый день года. Со ссылкой на National Geographic рассказываем об этих и других интересностях локации подробнее.

Почему Доминика – настоящий рай для любителей дикой природы?

Доминика – небольшой остров в Карибском море, расположенный между Гваделупой и Мартиникой. Важно знать, что эта страна не имеет ничего общего с Доминиканской Республикой, а их часто путают.

Официальная площадь – всего 750 квадратных километров, но примечательно, что именно здесь сосредоточена одна из самых удивительных природных экосистем всего Карибского бассейна. Туристы окрестили локацию Nature Island – Остров природы, и это не маркетинговый слоган, а точное описание.

К примеру, Доминика – единственное место в мире, где более 200 кашалотов живут круглый год как постоянная популяция. Кашалоты – это самые большие зубастые киты на планете, которые могут достигать 18 метров в длину. Так вот, возле этого острова туристы могут нырнуть в воду и плыть рядом с ними, как отмечает thebrokebackpacker.com.

Заметим, что плавание с кашалотами строго регулирует закон. Вам потребуется официальное разрешение и лицензированный гид. Добавим, что в 2026 году Доминика завершила формирование первого в мире официального морского заповедника для кашалотов площадью под 800 квадратных километров.

Другой известный туристический магнит острова расположен в его сердце, Национальном парке Морн-Труа-Питон. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Кипящее озеро, Boiling Lake, и оно является вторым по размеру горячим вулканическим озером в мире с температурой воды до 92 градусов.

Оно постоянно покрыто облаком пара, а поверхность буквально кипит – как открытая кастрюля с водой на плите. К слову, к озеру хотят запустить большую канатную дорогу, чтобы можно было любоваться видом сверху, но пока туда можно добраться только шестичасовым пешим маршрутом.

Что еще стоит увидеть на Доминике? Вспомним о водопадах Трафальгар – это близнецы, падающие с высоты нескольких десятков метров всего в 20 минутах езды от столицы Розо. Рядом – природные серные горячие источники в Воттен-Вейвен, где можно расслабиться в термальных ваннах под открытым небом.

И, конечно, следует наведаться на острове к узкому ущелье Титу с изумрудной водой. Именно здесь снимали сцены для культового фильма "Пираты Карибского моря" – это когда герои убегали сквозь подводные гроты.

