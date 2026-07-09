Секретные технологии и баллы для Шевченко: чем впечатляет столетний замок сахарного магната в Бобровице

В Черниговской области сохранился удивительный дворец, сочетающий в себе романтическую неоготику и уникальные инженерные решения. Эта малоизвестная архитектурная жемчужина таит в себе множество интересных фактов – от визитов Тараса Шевченко до исправных столетних роллет.

Речь идет о дворце семьи Катериничей в городе Бобровица. И 24 Канал расскажет о нем чуть подробнее.

Какие инженерные тайны скрывает столетний мини-замок в Бобровице?

В самом сердце Черниговщины, в городе Бобровица, скрывается удивительный дворец семьи Катериничей – изящный мини-замок из красного кирпича, чудом уцелевший в бурях ХХ века. Этот уникальный памятник архитектуры, возведенный на рубеже эпох, сочетает в себе романтическую неоготику, изысканный модерн и удивительные инженерные решения своего времени.

Уютный дворец появился здесь благодаря Петру Петровичу Катериничу – успешному сахарному промышленнику, меценату и общественному деятелю. Он построил в Бобровице мощный сахарный завод, а впоследствии решил перенести сюда и семейное гнездо. Строительство новой резиденции завершилось, по разным данным, в 1895 или 1910 году по проекту архитектора Семена Лазарева-Станищева.

В качестве материала для стен использовался исключительно фирменный красный кирпич с собственного завода Катериничей, на котором до сих пор можно разглядеть выбитое родовое клеймо – букву "К". А главной визуальной доминантой Г-образного здания является изящная угловая башня-эркер с конусообразным куполом, придающая усадьбе вид средневекового оборонительного замка в миниатюре.

Однако настоящий восторг у ценителей архитектуры вызывает веранда. Ее украшает фантастический, почти нереальный кованый кружевной декор и изящные металлические колонны, которые заказывали у лучших местных мастеров.

Вот как выглядит дворец Катериничей в Бобровице на Черниговщине: смотрите видео lavromandry

Владелец поместья был человеком прогрессивных взглядов и обожал технологические новинки. Поэтому в целях безопасности он оборудовал окна дворца уникальными внутренними металлическими защитными роллетами, которые в то время казались зрителям секретными, ведь было сложно понять, как они работают.

А вот снаружи Катеринич установил особые подъемные деревянные жалюзи. Удивительно, но эти аутентичные механические жалюзи безупречно работают и сегодня, спустя более 110 лет после установки, так что их даже часто называют главной изюминкой для туристов.

Внутри здания также сохранились изысканные изразцовые печи, плитку для которых изготавливали в мастерской соседнего села Вороньки. На верхнем этаже здания когда-то функционировал настоящий аквариум, который наполняли водой в теплое время года, а вокруг усадьбы простирался живописный парк с большим озером, где плавали лебеди.

Кто из выдающихся украинцев бывал в дворце Катериничей?

В свое время дворец в Бобровице был свидетелем немалого числа величественных событий. Здесь устраивали пышные балы, на которые съезжалась элита того времени. Семья Катериничей поддерживала тесные связи с выдающимися деятелями украинской культуры. В частности, Петр Андреевич принимал финансовое участие в выкупе Тараса Шевченко из крепостного права.

В знак благодарности великий Кобзарь написал 8 акварельных портретов членов этой семьи (5 из них сохранились до наших дней) и лично бывал в имениях Катериничей. Помимо Шевченко, сюда с удовольствием приезжала и легендарная звезда украинского театра Мария Заньковецкая.

Интересные факты о семье сахарных магнатов и меценатов Катериничей: смотрите видео ОксанаХорошавина-ч4ъ

В советское время усадьба принадлежала местному сахарному заводу. Здесь обустроили клуб, проводили громкие дискотеки, а впоследствии открыли библиотеку и спортивный клуб в цокольном помещении. Однако после закрытия завода здание начало приходить в упадок.

В августе 2025 года усадьбу Катериничей наконец официально внесли в перечень объектов культурного наследия Черниговской области, а в 2026 начали процедуру внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Сегодня неравнодушные энтузиасты пытаются поддерживать жизнь в этих стенах, однако дворец остро нуждается в масштабной профессиональной реставрации.

Сейчас у этого уникального памятника есть реальный шанс на возрождение. Проект восстановления усадьбы Катериничей был представлен на европейском уровне, где среди 45 претендентов он вошел в число 12 лучших. На территории усадьбы уже провели первые субботники, расчистили окружающий парк и косметически отремонтировали несколько внутренних помещений.

Итак, если вы ищете небанальный маршрут для выходных, обязательно посетите Бобровицу. Там вы сможете воочию увидеть этот кирпичный шедевр и прикоснуться к живой истории украинского меценатства.