Не только София Киевская: этот собор считают одним из старейших в Украине

Когда вспоминают о древнейших храмах Украины, первое, что приходит на ум – София Киевская. Но в Чернигове стоит собор, который многие исследователи считают еще старше.

Речь идет о Спасо-Преображенском соборе. И со ссылкой на IGotoWorld расскажем об этом подробнее.

Ему скоро тысяча лет: где стоит собор, который пережил монголов, пожар и две мировые войны?

Спасо-Преображенский собор в Чернигове, по оценке многих ученых, может быть древнейшим сохранившимся архитектурным памятником Руси. Его строительство начал князь Мстислав Владимирович – сын Владимира Великого и брат Ярослава Мудрого – примерно в 1033 – 1034 годах.

В 1036 году Мстислав внезапно умер на охоте, на тот момент стены собора достигали лишь высоты всадника на коне. Тем не менее князя похоронили прямо внутри недостроенного сооружения. Достраивал собор уже Святослав Ярославич, и это произошло примерно через 30 лет после закладки, как отмечает medievalblackseaproject.princeton.edu.

Собор возведен в византийской традиции – здесь крестово-баневая конструкция, три нефа и массивные стены толщиной до 2 метров. Размеры сооружения – 33 на 22 метра при высоте в 29 метров. Внутри сохранились фрагменты первоначальных фресок XI века, а также фрески XVII – XVIII веков, которые наносили уже во время восстановления собора после многочисленных повреждений.

Позолота куполов, которую мы можем видеть сегодня, датируют 1891 годом – и это оригинальная позолота, которая сохранилась без изменений до сих пор. Даже несмотря на список испытаний собора, что действительно поражает – от монгольского нашествия 1239 года до масштабного пожара XVIII века.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Вот как выглядит Спасо-Преображенский собор в Чернигове: смотрите видео

А еще и в советские времена собор превращали в музей атеизма и антирелигиозной пропаганды. Но собор до сих пор стоит, более того – функционирует как церковь и остается главной архитектурной доминантой Чернигова (он расположен в самом сердце города на Преображенской).

Заметьте, что Чернигов лежит в 130 километрах к северу от Киева. То есть ехать туда из столицы около двух часов автобусом или маршруткой, автомобилем может быть немного быстрее.

Интересный факт: в начале 2030-х собору исполнится 1000 лет – и это делает его одним из немногих тысячелетних архитектурных памятников, что не просто сохранились, но и до сих пор стоят на том же месте, где их заложили.

