Отдых на Арабатской стрелке: что посмотреть на одном из самых популярных курортов Украины

Арабатская стрелка – удивительной красоты место на юге Украины. Она впитала в себя все лучшее, но, особенно, живописный бесконечный горизонт.

Ежегодно сюда отправляются тысячи украинских туристов. Здешний отдых решили испытать на себе украинские тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол.

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По их словам, Арабатская стрелка – одна из самых известных точек на Азовском море. Макс говорит, что это место является меккой дикого отдыха, кайтеров и целебных грязей и источников.

ТОП арабатских локаций

Пляжи

Арабатская стрелка – это 115 километров бесконечных пляжей. От Геническа и до Крыма. Правда, сейчас нам доступно около 40 километров, ведь остальная часть временно оккупирована, – отметила Оля.

Девушка добавила, что пляжи – комфортные и широкие, а вода очень чистая. Есть много цивилизованных зон. Желающим дикого отдыха в палатках, стоит двигаться ближе к оккупированным территориям, где и море глубже.



Манько и Узол рассказали об отдыхе на Арабатской стрелке / Фото: пресс-служба Нового канала

Остров Бирючий

Как сообщает блогерша, это заповедник с идеальными пляжами и дикими животными. Добраться сюда можно из Кирилловки автомобилем или по воде из Геническа.

Бирючий хоть и называется островом, но это не всегда так. Островом он есть в сезон дождей и штормов, когда перешеек, соединяющий его с Федотовой косой, заливает водой, – заметила девушка.

По ее словам, первое, что удивляет на пляже – тонны ракушек. Обычно экскурсия длится 4 часа и стоит около 800 гривен.

Железный мост в Геническе

Главная Insta-локация курорта. Но ее ценность еще и в том, что это исторический памятник, которому более 100 лет. Говорят, что сначала мост был в Европе, затем в Беларуси, а после его перевезли сюда. Когда-то давно он был железнодорожным, но с 70-х годов не эксплуатируется по назначению.



Железнодорожный мост в Геническе / Фото: пресс-служба Нового канала

Маяк Генический

Это еще одно Insta-место Геническа и в целом его символ. 25-метровому маяку более 140 лет. Он отличается тем, что не круглый, а квадратный. И там даже живут люди – семья смотрителя маяка, – делится Оля.

Сейчас он закрыт на реконструкцию, поэтому нельзя попасть на экскурсию.

Розовое озеро

Какое путешествие в Геническ может обойтись без розового озера? Правильно, никакое! Тревел-супруги советует посетить это место, ведь здесь самые красивые закаты, удивительные пейзажи, и можно сделать крутые фото.

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Топ для оздоровления

Арабатская стрелка – сплошной бальнеологический курорт. Тревел-блогеры протестилы на себе некоторые места и поделились 3 локациями:

Соленое озеро, так называемое мертвое море, где можно поплавать, попробовать гидромассаж и душ шарко, помазаться грязями, купить на память сувениры. Кроме того, неподалеку озера является пчелиный хэлси-пойнт – есть возможность поспать на ульях или сделать медовый массаж; Термальный источник в Счастливцево, где есть пять бассейнов с разной температурой воды. С 8 до 14 часов вход бесплатный, вот только людей очень много; "Арабатская термы" в Стрелковом – на территории есть горячий источник, йодированное озеро и глицериновое озеро. Вход – 200 гривен.

Отметим, ранее Макс Узол и Оля Манько отправились в село Шаян на Закарпатье. Там они залезли в секретную местность – ртутные штольни.

Также поделились еще одной локацией Закарпатья – уникальная ферма "Карпатский буйвол", где живут чистокровные карпатские буйволы.