Ловушка под маской сказки: почему-то этот на вид обычный лесной ручей не прощает ошибок

В Великобритании протекает один очень живописный ручей – на первый взгляд он кажется идиллическим местом для отдыха. Но за спокойной гладью скрывается смертельная опасность.

Нечто есть там под водой – что делает этот красивый ручей, называемый Болтон-Стрид в графстве Йоркшир, одной из самых коварных ловушек на планете. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему Болтон-Стрид считают смертельной ловушкой под маской лесной сказки?

Живописный Болтон-Стрид в графстве Йоркшир в Англии на вид красив и безопасен – словно идиллический ручей из сказки. Но за его спокойной поверхностью скрывается одна из самых опасных водных ловушек планеты с почти стопроцентной смертностью для каждого, кто осмелится сделать туда хотя бы один шаг.

Уютный вид этого места – смертельная иллюзия, которая веками привлекает путешественников своей пасторальной красотой недалеко от величественных руин аббатства Болтон в Северном Йоркшире. Дело в том, что на реке Ворф там образовалась удивительная природная аномалия.

Всего в нескольких метрах выше по течению река имеет вполне солидную ширину – около 27 метров, а ее воды дарят спокойствие и прохладу. Но вдруг вся эта гигантская масса воды сжимается в узкую каменную щель шириной всего где-то 2 метра. Вместо горизонтального движения поток резко переориентируется в вертикальное, образуя огромное давление, глубокие подводные пещеры и коварные каменные навесы.

Глубина этого коварного желоба в некоторых местах достигает более 9 метров, что превышает высоту трехэтажного дома. Огромные объемы воды проносятся через ущелье с бешеной скоростью, вымывая известняковые породы у берегов и создавая пустоты, которые мгновенно затягивают любой объект на глубину.

Вот как выглядит живописный, но опасный Болтон-Стрид: смотрите видео theblackbirdreels143

Достаточно малейшего дождя в горах, чтобы уровень воды в Болтон-Стрид поднялся на 1,5 метра менее чем за минуту, превращая скользкие прибрежные камни в зону смертельной опасности. Местные жители убеждены, что каждый, кто когда-либо падал в эти воды, погиб, а тела многих жертв так и не удалось найти.

Интересный факт. В 2021 году энтузиасты с помощью сонарных измерений обнаружили, что в отдельных местах глубина вертикальных подводных шахт в Болтон-Стрид, вымытых в известняке, превышает 60 метров. А еще течение реки Ворф в этом месте фактически поворачивается на бок, образуя водовороты, из которых невозможно выбраться самостоятельно.

Какие легенды и реальные трагедии связаны с этим местом?

Мрачная слава Болтон-Стрид уходит корнями еще в средневековье. Самая известная легенда датируется 1154 годом и рассказывает о юном дворянине Уильяме де Ромийи, известном как "мальчик из Эгремонта". Юноша пытался перепрыгнуть через ущелье вместе со своим гончим, но собака засомневалась, поводок натянулся и утащил мальчика в водоворот.

Его убитая горем мать, леди Алиса де Ромийи, впоследствии подарила эти земли монахам-августинцам, чтобы те молились за душу ее сына, что и положило начало строительству Болтонского аббатства. Эта история даже вдохновила поэта Уильяма Вордсворта на написание поэмы "Сила молитвы" в 1807 году. Исторические документы намекают, что Уильям на самом деле выжил, однако современные трагедии здесь совершенно реальны.

В августе 1998 года молодожены Барри и Линн Коллетт гуляли по берегу во время медового месяца, когда внезапный паводок смыл их в реку. Тело женщины нашли через 6 дней, а ее мужа – только через месяц в 16 километрах вниз по течению. Еще одна трагедия произошла в июне 2010 года, когда 8-летний Аарон Пейдж праздновал свой день рождения у реки, поскользнулся на камнях и упал в воду. Прохожий успел схватить ребенка за руку, но бурное течение вырвало мальчика из его рук и утащило на глубину.

Турист побывал на ручье Болтон-Стрид и показал, как там все на самом деле: смотрите видео northernintrovert

Сегодня вдоль всего опасного маршрута установлены многочисленные предупреждающие знаки и спасательные круги. Надпись на одном из них строго предупреждает: "Стрид опасен и уже забирал жизни. Пожалуйста, держитесь как можно дальше и остерегайтесь скользких камней".

Красота Болтон-Стрид усыпляет бдительность и остается уникальным напоминанием, что величайшая красота природы зачастую бывает самой смертоносной. Многие другие опасные реки мира предупреждают об угрозе грохотом порогов или водопадов, но эта на вид абсолютно тиха и безмятежна. Но несмотря на все это, и даже несмотря на то, что парковка возле аббатства стоит около 20 долларов, тысячи туристов ежегодно приезжают сюда ради прогулки по местному живописному лесу.

Какие еще необычные уголки планеты щекочут нервы путешественникам?

Живописная, но смертоносная природа Болтон-Стрид – далеко не единственное место на Земле, где красота граничит с колоссальной опасностью. Для любителей острых ощущений хорошо подойдут, к примеру: