Поведение пассажиров во время посадки может многое рассказать экипажу еще до того, как самолет покинет аэропорт. Стюардессы обращают внимание не только на то, как люди общаются друг с другом, но и на детали, которые могут иметь значение во время полета.

О том, как бортпроводники выявляют потенциально конфликтных пассажиров и почему первое впечатление может быть обманчивым, в интервью 24 Каналу рассказала бортпроводница Екатерина Кудлач.

Какое поведение пассажиров может насторожить бортпроводников?

По словам Екатерины, она оценивает пассажиров автоматически, как только встречает их на борту. Прежде всего экипаж обращает внимание на самочувствие людей, в частности на возможные признаки хронических заболеваний.

Также стюардессы стараются заметить беременных женщин, ведь для них существуют определенные ограничения на перелеты, а в случае необходимости им может понадобиться помощь. Не менее важно то, как пассажиры ведут себя с другими людьми.

Кто-то куда-то сильно спешит, толкается, грубит или проявляет нетерпение. Мы сразу фиксируем таких людей и держим их в поле зрения,

– рассказывает Екатерина Кудлач.

Но даже внимательное наблюдение не всегда помогает предсказать поведение человека. Бортпроводница отмечает, что конфликты нередко возникают с пассажирами, которые поначалу кажутся приветливыми и общительными.

Например, они могут спокойно общаться с экипажем, но резко изменить поведение после просьбы не употреблять собственный алкоголь, принесенный на борт. Поэтому первое впечатление помогает стюардессам заметить возможные риски, но не гарантирует, что во время рейса не возникнут непредвиденные ситуации.