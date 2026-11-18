Многие путешественники воспринимают Бали как место, где можно забыть о правилах и наслаждаться отдыхом без лишних ограничений. И здесь действительно можно встретить туристов в пляжной одежде посреди улицы, с чем в Европе активно борются. Однако привычки, которые кажутся вполне обычными на популярных курортах, не всегда соответствуют местным законам и традициям на Бали.

Украинка @aleksa.meow провела на Бали почти год и рассказала, что туристам нужно знать об этом острове в Индонезии, чтобы не иметь проблем с законом.

Каких правил нужно придерживаться туристам на Бали?

Не фотографируйтесь в откровенной одежде возле храмов

Бали – это не просто популярный пляжный курорт, ведь это, прежде всего, остров с глубокими религиозными традициями. Хотя Индонезия в целом является страной с мусульманским большинством, на Бали преобладает индуизм со своими обрядами и обычаями. Именно поэтому местные жители особенно уважительно относятся к храмам и священным местам.

Балийцы очень религиозны, на острове насчитывается более 20 тысяч храмов. Поэтому очень важно уважать их религию и не фотографироваться в открытой одежде возле храмов и любых священных мест,

– рассказала путешественница.

Это не просто рекомендация по этикету. В марте 2025 года власти Бали обновили правила поведения для иностранных туристов. Они предусматривают ношение надлежащей одежды при посещении священных мест, туристических объектов и общественных мест.

В частности, посетителям запрещено входить во внутренние части храмов без соответствующей религиозной одежды и разрешения, забираться на священные деревья и сооружения, а также делать откровенные или непристойные фотографии возле религиозных объектов.

Поэтому перед экскурсией в храм стоит выбрать одежду, закрывающую плечи и колени. Во многих популярных святынях туристам предлагают саронг – традиционную ткань, которой обматывают ноги.

Не просрочьте визу: штраф начисляется за каждый день

Туристам очень важно соблюдать миграционные правила на Бали. В частности, следить за сроком действия разрешения на пребывание, ведь даже небольшая просрочка может обернуться дополнительными расходами.

Граждане Украины могут воспользоваться визой по прибытии, которая позволяет находиться в Индонезии до 30 дней. Но есть важный нюанс: ее можно продлить еще один раз на 30 дней. То есть при условии оформления продления общий срок пребывания может составить до 60 дней.

Если же турист останется в стране после истечения разрешенного срока, ему грозит штраф в размере 1 миллиона индонезийских рупий за каждый день просрочки. По актуальному курсу это примерно 60 долларов.

Важно не откладывать продление на последний день: обратиться за ним нужно до истечения первоначального разрешенного срока пребывания. В случае длительной просрочки возможны задержание и депортация.

Для аренды мотоцикла недостаточно просто иметь деньги

Мотоциклы и скутеры – один из самых популярных способов передвижения по Бали. Туристы арендуют их, чтобы самостоятельно исследовать пляжи, водопады, рисовые террасы и отдаленные уголки острова. Однако существует одно распространенное заблуждение: некоторые прокатные компании могут выдать мотоцикл, даже не проверив водительские документы. Но это вовсе не означает, что турист имеет право управлять транспортным средством без водительского удостоверения.

Иностранцам для управления транспортом в Индонезии требуется международное водительское удостоверение соответствующей категории. Для мотоцикла необходимо иметь разрешение именно на управление двухколесным транспортом, а не только автомобилем.

Еще одно обязательное требование – шлем. Его должны носить и водитель, и пассажир. За нарушение этого правила полиция может выписать штраф.

Не экспериментируйте с запрещенными веществами

Это одно из самых важных правил для туристов в Индонезии. Несмотря на непринужденную атмосферу популярных курортов, местное законодательство в отношении наркотиков чрезвычайно строгое. Хранение, употребление, изготовление и распространение запрещенных веществ могут привести к длительному тюремному заключению, большим штрафам, а за отдельные преступления, связанные с наркотиками, предусмотрена даже смертная казнь.

Не забудьте о туристическом сборе

Чтобы поддержать местную культуру, традиции и туристическую инфраструктуру, все иностранцы должны уплатить туристический сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий, то есть около 10 долларов. Сделать это можно через официальный сервис Love Bali или во время пребывания на острове. После оплаты турист получает подтверждение, которое стоит сохранить на телефоне. Не путайте этот платеж с визовым сбором: это два отдельных обязательных расхода.

Украинка рассказала о законах на Бали: видео

Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать неприятных ситуаций, штрафов и даже депортации, а отдых на Бали оставит только приятные воспоминания.