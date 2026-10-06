За это может грозить штраф: что запрещено собирать в украинских лесах

Отправляясь в лес, украинцы часто не задумываются о том, что на самом деле собирать в нем можно не все. Законодательство Украины регулирует этот вопрос, и поэтому для нарушителей даже предусмотрены штрафы.

Осенние походы в лес требуют большей осведомленности, чем кажется. Ведь на самом деле леса охраняются законом, поэтому собирать в них все, что душе угодно, нельзя. Подробнее о запретах и штрафах Суспильному рассказал госинспектор по охране окружающей природной среды Полесского округа и начальник Управления экологического надзора за биоресурсами, природно-заповедным фондом, лесами, растительным и животным миром Государственной экологической инспекции Полесского округа Андрей Бенчук.

Что нельзя собирать в лесу?

В украинских лесах запрещено собирать растения и грибы, занесенные в Красную книгу Украины. Поэтому перед тем, как срывать что-то с земли, стоит проверить, не является ли это растение редким или исчезающим видом.

Грибникам запрещено совершать действия, приводящие к уничтожению или высыханию грибницы, поскольку это может нарушать естественное воспроизводство грибов.

Существуют ограничения и в отношении места сбора. Заготовка пищевого и лекарственного сырья в лесах, где применялись химические средства защиты растений, а также вдоль автомобильных дорог и в зонах воздействия промышленных предприятий допускается только при соблюдении санитарных норм и правил,

– пояснил Бенчук.

Какие штрафы предусмотрены для нарушителей?

Сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и других лесных ресурсов там, где это запрещено или требуется лесной билет, влечет за собой административную ответственность по статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф для граждан составляет от 17 до 51 гривны, для должностных лиц – от 51 до 119 гривен.

За нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения плодов штраф выше – от 510 до 1700 гривен с конфискацией собранного или без нее.

За сбор краснокнижных растений на территориях природно-заповедного фонда штраф составляет от 1700 до 3655 гривен с обязательной конфискацией. В то же время нарушение требований по охране таких растений наказывается штрафом от 340 до 510 гривен, а для должностных лиц – от 510 до 850 гривен с конфискацией незаконно добытого.

Собирать в лесу ягоды и грибы разрешено, но важно не повреждать лес, не собирать редкие и краснокнижные виды и соблюдать установленные правила и объемы заготовки.