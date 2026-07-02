Из-за этих вещей самолеты могут экстренно менять маршрут: что категорически нельзя класть в багаж

Многие пассажиры даже не подозревают, что привычная вещь в чемодане может стать причиной серьезной опасности во время полета. Авиационные службы все чаще фиксируют нарушения, которые уже приводят к задержкам и даже изменению маршрутов самолетов.

Управление гражданской авиации Великобритании сообщило о резком росте числа инцидентов, связанных с литиевыми батареями в зарегистрированном багаже. По данным ведомства, только за прошлый год было зафиксировано почти 650 таких случаев – это почти вдвое больше, чем годом ранее. Именно поэтому пассажирам в очередной раз напомнили, какие предметы категорически нельзя перевозить в багажном отсеке самолета.

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Какие вещи категорически нельзя класть в зарегистрированный багаж?

Наибольшую опасность представляют устройства с литиевыми батареями. Речь идет, в частности, о:

пауэрбанки;

вейпы;

мобильные телефоны;

ноутбуки;

зарядные устройства;

смарт-часы и другая электроника с литиевыми аккумуляторами.

Специалисты отмечают, что поврежденные или неисправные литиевые батареи могут перегреться, взорваться или вызвать возгорание. Если это произойдет в салоне самолета, экипаж сможет быстро отреагировать. Зато пожар в багажном отсеке может остаться незамеченным, что значительно повышает риск серьезных последствий.

Сейчас каждую неделю происходит примерно два инцидента, связанных с литиевыми батареями. В прошлом месяце из-за портативного зарядного устройства, которое перевозили в багажном отсеке, самолету авиакомпании easyJet пришлось изменить маршрут. Также в октябре широкую огласку получило видео пожара на борту рейса Air China.

Управление гражданской авиации напоминает пассажирам, что мобильные телефоны, вейпы и зарядные устройства нужно перевозить только в ручной клади!

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Кроме того, разрешается брать на борт не более двух портативных зарядных устройств на одного человека, а заряжать их во время полета нельзя. Если ноутбук сдают в зарегистрированный багаж, он должен быть полностью выключен. Исполнительный директор Airlines UK Тим Олдерслейд подчеркнул, что хотя пилоты и бортпроводники обучены действовать в таких ситуациях, лучший способ избежать опасности – это правильно упаковывать вещи еще до вылета.

Инженер Electrical Safety First Джузеппе Капанна также подчеркнул, что к устройствам, находящимся в багажном отделении, нет быстрого доступа, поэтому их возгорание может иметь опасные последствия.