Японская культура в значительной степени основана на уважении к окружающим и личному пространству. Издание Conde Nast Traveller собрало 19 неписаных правил, которые помогут туристам лучше понять местные традиции и избежать неловких ситуаций во время путешествия.

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Каких неписаных правил стоит придерживаться туристам в Японии?

1. Приходите заранее

Пунктуальность в Японии очень важна. На встречи, при бронировании в ресторанах и на организованные мероприятия рекомендуется приходить за 5 – 10 минут до назначенного времени. Даже небольшое опоздание может нарушить график работы заведения.

2. Уважайте тишину

В общественном транспорте японцы обычно не разговаривают громко и не отвечают на телефонные звонки. Мобильные устройства следует переводить в бесшумный режим. Такого же поведения ожидают в ресторанах и других общественных местах.

3. Соблюдайте этикет в ресторанах

Перед тем как фотографировать блюда в ресторане, особенно в формате омакасе, стоит спросить разрешения у шеф-повара. Не используйте вспышку, не кладите камеру на хрупкие поверхности и не задерживайтесь со съемкой. Также нельзя передавать еду между палочками или оставлять их вертикально в рисе.

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4. Не пользуйтесь сильными духами

Резкие ароматы могут перебивать запахи и тонкие вкусы японских блюд. Особенно это важно в суши-ресторанах, где гости сидят непосредственно рядом с поваром. Правило касается также ароматизированных кремов и средств для волос.

5. Не оставляйте чаевые

В Японии чаевые не являются обычной практикой, даже в дорогих ресторанах и отелях. Некоторые заведения самостоятельно добавляют к счету плату за обслуживание. Существует традиция кокорозуке – небольшого вознаграждения за хороший сервис, но она не обязательна.

6. Не тратьте еду впустую

Японское понятие "моттаинай" отражает уважение к ресурсам и нежелание растрачивать то, что имеет ценность. В ресторанах это означает не заказывать больше, чем сможете съесть, и стараться доедать блюда.

7. Соблюдайте правила в онсэнах и сэнто

Перед посещением общественной бани нужно тщательно помыться в душевой зоне. В традиционных горячих источниках обычно купаются без купальных костюмов, а полотенца нельзя окунать в воду. Длинные волосы нужно собрать, а разговаривать тихо.

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8. Уточняйте правила относительно татуировок

В некоторых японских онсэнах и общественных банях посетителям с заметными татуировками могут отказать во входе. Иногда татуировки разрешают посещать заведение только при условии, что они закрыты специальными наклейками. В то же время есть места, где таких ограничений нет.

9. Снимайте обувь в помещениях, где это предусмотрено

Перед входом в частные дома, традиционные отели и некоторые рестораны нужно оставлять обувь в специальной зоне генкан. В комнатах с татами также нельзя ходить в домашних тапочках. Для туалетов в некоторых местах предусмотрена отдельная обувь.

10. Не садитесь прямо на землю

В Японии важно поддерживать чистоту и не заносить уличную грязь в помещение. Поэтому отдыхать на общественных тротуарах не принято. Лучше искать скамейки или специально оборудованные места для сидения.

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11. Уважайте личное пространство

Объятия и другие физические приветствия не слишком распространены между малознакомыми людьми. Обычно японцы приветствуют друг друга поклоном, а рукопожатие чаще оставляют по инициативе собеседника. Публичные проявления чувств также обычно сдержанны.

12. Соблюдайте правила дорожного движения

Даже если на дороге нет автомобилей, японцы обычно ждут зеленого сигнала светофора. Туристам советуют поступать так же. В людных местах также не стоит внезапно останавливаться посреди тротуара.

13. Уважайте храмы и святилища

Религиозные сооружения в Японии – не просто туристические достопримечательности, а места поклонения. Посетителям нужно соблюдать местные обычаи, обращать внимание на ограничения по фотографированию и не мешать людям, пришедшим помолиться.

14. Не фотографируйте незнакомцев без разрешения

Фотографирование людей без их согласия может быть воспринято как вторжение в личное пространство. Особенно внимательными нужно быть в ресторанах, транспорте и жилых районах. Перед публикацией фотографий или видео стоит скрывать лица случайных прохожих.

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15. Подбирайте одежду в соответствии с местом

В японской культуре существует понятие TPO – время, место и случай. Оно подразумевает, что одежда должна соответствовать ситуации. Например, для посещения храмов рекомендуется выбирать более сдержанную одежду, а для дорогих ресторанов может понадобиться более элегантный наряд.

16. Осторожно обращайтесь с визитными карточками

В Японии визитные карточки "мейси" воспринимаются с особым уважением. Их принято брать обеими руками, внимательно рассматривать и не прятать сразу в карман. Также не стоит сгибать их или делать на них записи.

17. Научитесь понимать косвенные отказы

Японцы не всегда отказывают прямо. Вместо этого собеседник может сказать, что что-то "немного сложно", или предложить встретиться в другой раз. Такие фразы часто являются вежливым способом отказать, не создавая неловкой ситуации.

18. Не занимайте приоритетные места

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В поездах и автобусах специальные сиденья предназначены для пожилых людей, беременных женщин, людей с инвалидностью и пассажиров с маленькими детьми. Даже если они свободны, лучше оставить их для тех, кому они нужны.

19. Уносите мусор с собой

На японских улицах может быть сложно найти общественные мусорные баки. Поэтому туристам рекомендуют носить с собой небольшой пакет для мусора и выбрасывать его в соответствующем месте. Если рядом есть контейнеры, важно правильно сортировать мусор.