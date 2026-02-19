Никакого алкоголя и откидывания спинки: стюардесса рассказала, что нельзя делать во время полета
Некоторые ситуации, которые для большинства путешественников кажутся мелочами, порой могут создать проблему на борту. Бортпроводница Барбара Бачильери выделила несколько вещей, которые стоит избегать во время полетов.
Бортпроводница имеет 10-летний опыт, поэтому видела немало ситуаций, пишет Express. Именно поэтому она объяснила, что на самом деле может испортить полет и как этого не допустить.
Что нельзя делать во время полета?
Не занимать проход
Некоторые пассажиры ложатся в самолете так, что их ноги оказываются в проходе. Во время полета это может казаться удобным решением, но для экипажа это создает трудности. Бортпроводники передвигаются по узкому коридору с тележками, поэтому любое препятствие может привести к неприятному столкновению. Лучшее решение – оставаться в пределах своего места.
Сильно откидывать спинку
Откидывать спинку имеет право каждый пассажир, но пользоваться этой функцией с уважением к другим. Если человек позади ест или пьет, то резкое движение может привести к тому, что еда окажется на одежде, а напиток – прольется. Стюардесса советует подождать с откидыванием спинки, пока сосед не завершит прием пищи.
Употреблять алкоголь
Стюардесса отметила, что употреблять собственный алкоголь на борту запрещено, даже если он приобретен в Duty Free. Кроме того, во время сильной турбулентности раздачу еды могут отменить, поэтому стоит взять с собой в ручную кладь легкие закуски.
Ходить босиком
Пол в салоне может выглядеть чистым, но часто после рейсов под сиденьем находят остатки пищи, разлитые напитки или еще какие-то мелкие вещи. Именно поэтому стюардесса не советует снимать обувь во время полета.
Какое место в самолете самое безопасное?
Самыми безопасными местами в самолете считаются те, что находятся рядом с аварийными выходами или над крыльями, пишет Mirror. Коммерческие авиаперелеты являются чрезвычайно безопасными, с вероятностью гибели около 1 на 13,7 миллиона.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Опытные путешественники советуют избегать покупки дорогих дизайнерских чемоданов, поскольку они привлекают воров.
Стюардесса с 15-летним опытом рекомендует ставить кружку или стакан на дверную ручку, чтобы чувствовать себя безопаснее в отеле.
