Что можно принести из леса домой без специального разрешения: объяснение эксперта

Украинцы могут собирать в лесу грибы, ягоды, орехи и дикорастущие растения для собственного потребления без специального разрешения. В то же время это право имеет четкие ограничения.

О правилах использования лесных ресурсов рассказал для Суспільного Андрей Бенчук, старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Полесского округа и начальник Управления государственного экологического надзора (контроля) за биоресурсами, природно заповедного фонда, лесов, растительного и животного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Что можно собирать в украинских лесах без специального разрешения?

В соответствии со статьями 65 и 66 Лесного кодекса Украины в лесах государственной и коммунальной собственности граждане могут свободно находиться и собирать для собственного потребления дикорастущие травянистые растения, цветки, ягоды, орехи, грибы и другие плоды. Однако речь идет именно о собственном потреблении. Отдельные требования действуют и в отношении частных лесов. Там для такого сбора необходимо получить согласие владельца.

Какие правила действуют при сборе лекарственных растений?

Заготовка лекарственных растений в лесу также имеет свои правила. По словам Андрея Бенчука, она относится к побочному лесопользованию. Так же к нему относятся сбор ягод, грибов, орехов и дикорастущих плодов, заготовка сена, выпас скота и размещение пасек.

Человек может собирать лекарственные растения в лесу для собственных нужд, но должен соблюдать установленные правила. При сборе лекарственного сырья важно не истощать растительные ресурсы. В частности, необходимо:

подземные части растений собирать только после того, как семена созрели и осыпались;

оставлять часть растений, чтобы заросли могли естественным образом восстанавливаться;

не вырывать травянистые растения с корнями, если способ заготовки этого не требует;

заготавливать кору только с деревьев, которые должны быть срублены в течение текущего года;

не срезать и не обламывать ветки деревьев и кустарников.

Существуют ограничения на количество сырья, что можно заготовить. Из общего биологического запаса на конкретном участке разрешено собирать:

до 10 % подземных частей растений;

до 40% травы, листьев, цветоков и соцветий.

Также один и тот же участок нельзя использовать для заготовки постоянно. Для различных видов растений установлены определенные промежутки между сборами:

соцветия, плоды и другие надземные части однолетних растений – раз в два года;

надземные части многолетних растений – раз в пять лет;

подземные части растений – раз в десять лет.

Когда для сбора лесных ресурсов требуется специальное разрешение?

Сбор природных ресурсов для собственных нужд отличается от их промышленной заготовки. Если ресурсы собирают в больших объемах для продажи или используют для этого специальные орудия, такая деятельность считается специальным использованием лесных ресурсов. В таком случае необходим лесной билет. Это предусмотрено статьями 69 и 73 Лесного кодекса Украины.

Каких правил нужно придерживаться во время сбора?

При сборе природных ресурсов в лесу необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не наносить ущерба окружающей среде. В частности, граждане должны: