Что мотивирует украинцев путешествовать: результаты исследования ГАРТ

Перед началом нового туристического сезона, в Государственном агентстве развития туризма провели анализ источников информации, на которые возлагаются современные путешественники, прежде чем запланировать поездку.

Украинские путешественники вдохновляются на путешествия советами друзей и соцсетями: молодежь – использует Instagram, старшее поколение – Facebook.

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Как украинцы планируют поездки

Согласно исследованию, украинцы принимают во внимание советы друзей и родственников, живущих в Украине. Следующим действенным инструментом для планирования путешествий являются соцсети. На третьем месте – советы друзей и родственников, живущих за границей. На четвертом – YouTube-контент о путешествиях. Закрывает пятерку необходимость лететь в командировку. Также в рейтинг попали телевизионные программы по путешествиям.

Какая соцсеть самая влиятельная

Среди 30% опрошенных респондентов, избравших соцсети в качестве главной помощи при принятии решения о путешествии, самым популярным источником информации оказался Facebook. Соцсеть использует 84% респондентов в возрастной группе 35 – 44 года, а в категории 55 – 64 таких 87%. Причем только 31% пользователей, в возрасте 15 – 24 лет доверяет Facebook.

Диаметрально противоположная ситуация с Instagram. Им как инструментом для планирования путешествий пользуется прежде всего молодежь: в возрасте от 15 до 25 лет – 84%, в возрасте от 25 до 34 – 58%, в возрасте 55 – 64 – всего 22%.

Какие соцсети используют украинцы при планировании путешествий / Фото ДАРТ

Что касается мессенджеров, которые в последние годы выполняют также функцию социальных сетей с разнообразным контентом, то тенденции отличаются по возрастному показателю. Viber чаще используют люди постарше (10% в возрасте 15 – 24 и 29% в возрасте 65 – 70). И наоборот, 21% пользователей в возрасте 15 – 24 лет использует Telegram. В возрастной группе 65 – 70 лет активных пользователей мессенджера всего 15%.

Наименее популярными при принятии решений по путешествиям оказались TikTok и Twitter. Украинцы почти не используют их для того, чтобы вдохновляться на новые поездки.

Кроме того, ДАРТ сообщает, что 56% украинцев, планируя свой отдых за границей, воспользовались помощью туристических услуг – туроператоров и турагенств. Самостоятельно свои путешествия планировали 44%.