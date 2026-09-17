Раньше это ели бедняки, а теперь – туристы: какое блюдо стоит попробовать на Мальте

Путешествие в новую страну – это не только захватывающие пейзажи и интересные места. Туристам также важно открыть для себя местные вкусы и уникальные блюда, которые доступны только в определенном регионе. Тем, кто планирует поездку на Мальту, стоит обратить внимание на одно блюдо.

Речь идет о пастиччи, которую местные жители называют "королевой уличной еды" и "визитной карточкой островной кухни", пишет Interia Kobieta.

Что такое пастиччи?

Пастиччи – это мальтийская выпечка из хрустящего теста, которое по текстуре похоже на слоеное или фило. Секрет нежного вкуса этого пирожного заключается в тонком раскатывании и смазывании жиром.

Блюдо имеет форму ромба с кремовой начинкой внутри. Среди традиционных вариантов – рикотта или паста из зеленого горошка. Также готовят другие начинки: с курицей, фаршем или шоколадным кремом. Когда это пирожное еще теплое, оно просто тает во рту.

На Мальте пастицци – популярный быстрый завтрак, который можно купить в ближайшей к дому пекарне или кафе. Кроме того, выпечку часто едят в качестве перекуса на работе или в дороге.

Самым большим преимуществом пирожных является их цена. Одно пирожное стоит примерно 1–1,50 евро.

Как готовят пастицци: смотрите видео

Как появились пастиччи?

Считается, что на создание пастиччи вдохновили сицилийские традиции выпечки и арабская кухня. Когда-то эти маленькие пирожные были основной пищей для бедняков, но со временем эта закуска стала настолько популярной, что ее начали выпекать все местные жители.