Стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, известная своими видео в соцсетях, постоянно делится историями о работе бортпроводников. На этот раз она назвала действия, которые необходимо выполнить при опоздании на рейс.

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Что делать, если опоздал на самолет

По словам Кэт, прежде всего нужно подойти к выходу на посадку, если лайнер до сих пор стоит на взлетно-посадочной полосе. Возможно, время отправления было задержано, а значит, у пассажиров, которые опоздали, есть шанс попасть на борт самолета.

Также, если турист зарегистрирован на рейс, но не явился на посадку, сотрудник авиакомпании, который стоит у выхода к самолету, имеет право посадить на свободные места других людей,

– добавила стюардесса.

Речь идет о тех, кто купил авиабилет и не полетел, в частности из-за опоздания.

Кроме того, девушка напомнила туристам о вежливом общении с работниками авиалиний. Ведь только тогда они постараются помочь.

Отметим, ранее Кэт рассказала, почему пассажира могут занести в "черный" список перевозчика.

Также указала туристам на travel-ошибки, которые не стоит допускать на борту и о правилах использования специальной кнопки вызова персонала.